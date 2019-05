Zum dritten Mal in Folge: Dzsenifer Marozsan erneut Spielerin des Jahres in Frankreich

Dzsenifer Maroszan dürfte zurecht in Feierlaune sein: Nach dem Champions-League-Triumph am Samstag wurde sie nun zur Fußballerin des Jahres gekürt.

Nach dem erneuten Champions-League-Triumph mit Olympique Lyon ist Nationalspielerin Dzsenifer Marozsan von der französischen Berufsfußballergewerkschaft UNFP zum dritten Mal in Folge zur Spielerin des Jahres der D1 Feminine gekürt worden. "Das ist außergewöhnlich für mich", sagte Marozsan, die bei der Gala in Paris am Sonntag nicht anwesend war, in einer Videobotschaft.

Die 27-Jährige hatte im Endspiel der Königsklasse am Samstag in Budapest beim 4:1-Sieg gegen den den Führungstreffer erzielt. Mit Lyon holte sie damit das Triple, in insgesamt 27 Pflichtspielen verbuchte die Spielmacherin 14 Tore. Vor der Saison hatte sie eine Lungenembolie erlitten und drei Monate lang pausieren müssen.