So seht ihr Zulte Waregem gegen Royal Antwerp mit einem VPN

Ihr möchtet mit größerer Sicherheit auf euren gewohnten Streamingdienst zugreifen oder ihn von einem anderen Teil der Welt aus nutzen, wo möglicherweise geografische Beschränkungen gelten? Dabei kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und ladet die Anwendung auf euer Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet). Serverstandort wählen. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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Mit dem Server verbinden . Aktiviert das VPN und verbindet euch mit dem ausgewählten Server, um euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet euch mit dem ausgewählten Server, um euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Sender aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportanbieters, der die Übertragungsrechte hält.

Anmelden und Stream finden. Erstellt ein Konto beim offiziellen Anbieter oder meldet euch dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

Belgien Jupiler League - Spielwoche 12 21. Nov. 2026 - 14:45 Elindus Arena

Zulte Waregem empfängt Royal Antwerp in der Elindus Arena in Waregem. Die Partie der First Division A ist in dieser Phase der Saison für beide Klubs von großer Bedeutung.

Die Mannschaft von Michael Beale geht nach drei Niederlagen in Folge in der Liga in schwieriger Form in dieses Spiel. Dabei kassierte sie insgesamt zehn Gegentore. Nach dem 1:4 gegen St. Truiden im jüngsten Spiel hofft das Heimpublikum auf eine Reaktion.

Royal Antwerp unter Trainer Marvin Compper steht kaum besser da. Der Klub liegt auf Tabellenplatz 13, einen Rang vor Zulte Waregem, und hat nur eines seiner letzten vier Ligaspiele gewonnen.

Im letzten Ligaspiel kam Antwerp in Lommel zu einem 2:2. Dieser Punkt trug wenig dazu bei, den Druck auf die Mannschaft zu mindern, die bereits im Oktober gegen Westerlo mit 1:5 unter die Räder gekommen war.

Da die beiden Teams in der Tabelle nur einen Platz auseinanderliegen und dringend Punkte brauchen, hat diese Begegnung eine Brisanz, die schon ein Blick auf die Tabelle deutlich macht.

Hier erfahrt ihr alles, was ihr zur Übertragung von Zulte Waregem gegen Royal Antwerp wissen müsst, darunter die Anstoßzeit, Neuigkeiten zu den Teams und ihre jüngsten Ergebnisse.

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