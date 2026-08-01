Bryan Zaragoza hat auch nach seiner Rückkehr zum FC Bayern München keine Perspektive. In den Planungen von Trainer Vincent Kompany spielt der Offensivspieler keine Rolle, auch Sportvorstand Max Eberl machte zuletzt deutlich, dass der Rekordmeister bei Zaragoza ebenso wie bei Joao Palhinha und Sacha Boey offen für einen Verkauf ist.

Ehrenpräsident Uli Hoeneß schlug nun deutlich versöhnlichere Töne an. "Wenn es uns jetzt gelingt, den einen oder anderen Spieler abzugeben - und genau das wäre unser Wunsch -, wäre das natürlich gut. Aber eines möchte ich ganz klar sagen: Ein Vertrag beim FC Bayern ist unantastbar. Das bedeutet, dass wir die Spieler behalten werden, wenn sich am Ende keine passende Lösung findet", erklärte Hoeneß der Bild.

Wird der FC Bayern Bryan Zaragoza nicht los?

Ein Wechsel Zaragozas zeichnet sich derzeit ohnehin nicht ab. Den 24-Jährigen soll es zwar zurück nach Spanien ziehen, zuletzt wurden Espanyol Barcelona, der FC Malaga und der FC Sevilla als mögliche Interessenten gehandelt.

Als größtes Hindernis gelten jedoch weniger die Ablöseforderungen des FC Bayern als vielmehr Zaragozas Gehalt. Der Flügelspieler soll in München rund vier Millionen Euro pro Jahr verdienen. Im Januar 2024 wechselte er für insgesamt rund 17 Millionen Euro vom FC Granada zum deutschen Rekordmeister. Sein Vertrag läuft noch bis 2029.