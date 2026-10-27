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UNITED-KINGDOM-LONDON-BALLON-DOR-RED-CARPET-26-10-2026AFP
Christian Guinin
Übersetzt von

Wahl zum Ballon d'Or: Wurde ein Nationalmannschafts-Kollege Lamine Yamal zum Verhängnis?

Kylian Mbappé
H. Kane
L. Yamal
Rodri

Hinter Harry Kane und Kylian Mbappe musste sich Lamine Yamal beim Ballon d'Or 2026 mit dem dritten Platz zufrieden geben. War am Ende ausgerechnet ein Landsmann dafür ausschlaggebend, dass die benötigten Stimmen fehlten?

Im Gespräch mit der französischen Zeitung L’Equipe erklärte France-Football-Chefredakteur Vincent Garcia, dass Yamal aufgrund seines Nationalmannschaftskollegen Rodri möglicherweise wichtige Stimmen eingebüßt haben könnte.

So hätten sich viele Jury-Mitglieder entscheiden müssen, welchem der beiden Spanier sie ihre Stimme geben wollten. Dies hätte laut Garcia zu einem Aufreibungs-Zweikampf geführt, welcher Yamal am Ende vielleicht zum Verhängnis wurde.

"Ich bin ehrlich gesagt davon überzeugt, dass Rodri Lamine einige Stimmen gekostet hat. In der spanischen Nationalmannschaft, die den Weltmeistertitel gewann, gab es eine deutliche Stimmenaufteilung zwischen Rodri und Lamine Yamal, und diese Aufteilung hat sie viel gekostet", so Garcia.

Es habe "eine große Streuung der Stimmen unter den spanischen Spielern" gegeben, was zu einer breiteren Verteilung geführt habe: "Die spanische Nationalmannschaft war eine geschlossene Einheit und eine erstaunliche kollektive Maschine. Deshalb war es für die Jury-Mitglieder fast unmöglich, eine bestimmte Einzelleistung herauszugreifen und zu bevorzugen."

Dabei hätte Yamal vor allem im Dress der spanischen Nationalmannschaft bei der WM nur in Teilen überzeugt. Andere Spieler wie Rodri hatten beim Turnier in den USA, Kanada und Mexiko größeren Anteil am Triumph, was sich ebenfalls negativ auf die Stimmenanzahl bei Yamal ausgewirkt haben könnte.

"Yamal wurde Weltmeister, und das ist eine großartige Leistung, aber in Wahrheit schoss er nur ein Tor und begann das Turnier verletzt. Diese komplizierte Situation machte es der Jury extrem schwer", so Garcia.

Eine Theorie, an die auch der spanische Journalist Jose Felix Diaz glaubt, der als einer der Stimmberechtigten für die Wahl eher Mbappe und Yamal denn Kane auf dem Zettel hatte. "Ich hatte mit Mbappe oder Yamal gerechnet, denn Harry Kane fehlt etwas", meinte dieser in der Sendung 'El Larguero' von Cadena SER.

70th Ballon D'Or Ceremony - ArrivalsGetty Images

Auch er erklärte sich das "schwache" Abschneiden des Barca-Youngsters damit, dass sich die Stimmen für Spieler der spanischen Nationalmannschaft zu stark verteilt hätten. "Es gab fast keinen spanischen Spieler, der bei der WM besonders hervorstach, und das war ein Hemmnis."

Lamine Yamal gewinnt Kopa-Trophäe beim Ballon d'Or 2026

Bereits zuvor hatte der France-Football-Chefredakteur Garcia enthüllt, dass Harry Kane den Ballon d'Or 2026 nur mit einem hauchzarten Stimmen-Vorsprung vor dem Zweiplatzierten Kylian Mbappe gewonnen hatte. Dabei betrug der Vorsprung des Bayern-Stürmers weniger als 41 Stimmen - dem bis dato knappsten Ergebnis aus dem Jahr 2024.

Kane holte zum ersten Mal überhaupt in seiner Karriere die prestigeträchtigste Individualtrophäe im Fußball, wohingegen Mbappe und Yamal erneut leer ausgingen. Der Spanier in Diensten des FC Barcelona wurde wiederum als bester U21-Spieler ausgezeichnet - die sogenannte Kopa-Trophäe fuhr er schon zum dritten Mal nacheinander ein und schrieb damit ebenfalls Geschichte.

Häufig gestellte Fragen

Lamine Yamal verdient sein Geld auf den Flügelpositionen, meist auf der rechten Seite. Dort begeistert er mit explosiven Antritten und starken Dribblings das Publikum.

Lamine Yamal kam am 13. Juli 2007 im katalanischen Esplugues de Llobregat zur Welt.

Lamine Yamal lief beim FC Barcelona bis zum Ende der Saison 2024/25 mit der Rückennummer 19 auf. Seit der Saison 2025/26 trägt er die prestigeträchtige Nummer 10.

Lamine Yamal ist 1,80 Meter groß.

Lamine Yamal bringt ein Körpergewicht von 72 Kilogramm auf die Waage.

Lamine Yamal trägt Schuhgröße 44.

Der starke Fuß von Lamine Yamal ist links.

Lamine Yamal spielte in seiner Kindheit für den CF La Torreta und den FC Barcelona.

Lamine Yamal hat das Klubinternat La Masia kürzlich hinter sich gelassen und lebt nun in einer eigenen Wohnung im Norden Barcelonas – nur wenige Gehminuten vom Trainingszentrum des FC Barcelona entfernt.

Lamine Yamal fährt oft einen Cupra Formentor, da der Automobilhersteller Cupra ein offizieller Partner seines Vereins FC Barcelona ist. Zudem wurde er im Rahmen von Werbe- und Testaktionen mit Modellen der Marke wie dem Cupra Raval gesehen.

Lamine Yamal ist Spanier mit marokkanischen und äquatorialguineischen Wurzeln und hat bislang noch nie für einen deutschen Verein gespielt. Deutsch spricht er demnach nicht.

Lamine Yamal hat keine Kinder.

Lamine Yamals aktuelle Freundin ist die spanische Influencerin Ines Garcia Santos.

Das geschätzte Vermögen von Lamine Yamal liegt zwischen 7 und 15 Millionen Euro. Beim FC Barcelona seinem derzeitigen Club, soll sein jährliches Bruttogehalt rund 26 Millionen Euro betragen.

In seiner jungen Karriere hat Lamine Yamal bereits acht Titel gewonnen: dreimal die spanische Meisterschaft, zweimal den spanischen Supercup sowie einmal den spanischen Pokal. Zudem wurde er 2024 mit der spanischen Nationalmannschaft Europameister und 2026 mit selbiger Weltmeister.

Lamine Yamal hat den Ballon d'Or bislang zwar noch nicht gewinnen können, doch seine Leistungen brachten ihm bereits Nominierungen ein. Zweimal Mal schaffte er es dabei, sich unter den zehn besten Spielern der Welt zu platzieren (Platz 2 im Jahr 2025).

Lamine Yamal wurde bisher noch nie mit dem Titel des FIFA-Weltfußballers ausgezeichnet.

Lamine Yamal trägt verschiedene Spitznamen, darunter "Ryan", der aus einer amüsanten Begegnung mit Touristen in Barcelona entstanden ist. Außerdem nennen ihn Fans und Kommentatoren "Lamine The Dream" – eine Anerkennung seiner herausragenden Fähigkeiten und seines vielversprechenden Talents. Obwohl diese Beinamen nicht offiziell sind, haben sie sich in den sozialen Netzwerken und unter Anhängern fest verankert.

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