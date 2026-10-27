Im Gespräch mit der französischen Zeitung L’Equipe erklärte France-Football-Chefredakteur Vincent Garcia, dass Yamal aufgrund seines Nationalmannschaftskollegen Rodri möglicherweise wichtige Stimmen eingebüßt haben könnte.

So hätten sich viele Jury-Mitglieder entscheiden müssen, welchem der beiden Spanier sie ihre Stimme geben wollten. Dies hätte laut Garcia zu einem Aufreibungs-Zweikampf geführt, welcher Yamal am Ende vielleicht zum Verhängnis wurde.

"Ich bin ehrlich gesagt davon überzeugt, dass Rodri Lamine einige Stimmen gekostet hat. In der spanischen Nationalmannschaft, die den Weltmeistertitel gewann, gab es eine deutliche Stimmenaufteilung zwischen Rodri und Lamine Yamal, und diese Aufteilung hat sie viel gekostet", so Garcia.

Es habe "eine große Streuung der Stimmen unter den spanischen Spielern" gegeben, was zu einer breiteren Verteilung geführt habe: "Die spanische Nationalmannschaft war eine geschlossene Einheit und eine erstaunliche kollektive Maschine. Deshalb war es für die Jury-Mitglieder fast unmöglich, eine bestimmte Einzelleistung herauszugreifen und zu bevorzugen."

Dabei hätte Yamal vor allem im Dress der spanischen Nationalmannschaft bei der WM nur in Teilen überzeugt. Andere Spieler wie Rodri hatten beim Turnier in den USA, Kanada und Mexiko größeren Anteil am Triumph, was sich ebenfalls negativ auf die Stimmenanzahl bei Yamal ausgewirkt haben könnte.

"Yamal wurde Weltmeister, und das ist eine großartige Leistung, aber in Wahrheit schoss er nur ein Tor und begann das Turnier verletzt. Diese komplizierte Situation machte es der Jury extrem schwer", so Garcia.

Eine Theorie, an die auch der spanische Journalist Jose Felix Diaz glaubt, der als einer der Stimmberechtigten für die Wahl eher Mbappe und Yamal denn Kane auf dem Zettel hatte. "Ich hatte mit Mbappe oder Yamal gerechnet, denn Harry Kane fehlt etwas", meinte dieser in der Sendung 'El Larguero' von Cadena SER.

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Auch er erklärte sich das "schwache" Abschneiden des Barca-Youngsters damit, dass sich die Stimmen für Spieler der spanischen Nationalmannschaft zu stark verteilt hätten. "Es gab fast keinen spanischen Spieler, der bei der WM besonders hervorstach, und das war ein Hemmnis."

Lamine Yamal gewinnt Kopa-Trophäe beim Ballon d'Or 2026

Bereits zuvor hatte der France-Football-Chefredakteur Garcia enthüllt, dass Harry Kane den Ballon d'Or 2026 nur mit einem hauchzarten Stimmen-Vorsprung vor dem Zweiplatzierten Kylian Mbappe gewonnen hatte. Dabei betrug der Vorsprung des Bayern-Stürmers weniger als 41 Stimmen - dem bis dato knappsten Ergebnis aus dem Jahr 2024.

Kane holte zum ersten Mal überhaupt in seiner Karriere die prestigeträchtigste Individualtrophäe im Fußball, wohingegen Mbappe und Yamal erneut leer ausgingen. Der Spanier in Diensten des FC Barcelona wurde wiederum als bester U21-Spieler ausgezeichnet - die sogenannte Kopa-Trophäe fuhr er schon zum dritten Mal nacheinander ein und schrieb damit ebenfalls Geschichte.