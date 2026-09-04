Sportlich ist der Start des FC Chelsea in die Saison in der Premier League unter Xabi Alonso (44) gelungen. Allerdings sollen nicht alle Spieler mit ihren Einsatzzeiten unter dem neuen Übungsleiter zufrieden sein. Während Footmercato allgemein von mehreren unzufriedenen Spielern in Alonsos XXL-Kader schreibt, wird ESPN konkreter: Der brasilianische Nationalspieler Estevao (19) mache sich bereits Gedanken über seine Zukunft, heißt es.

Zwar wolle Estevao grundsätzlich bleiben, habe aber gegenüber Vertrauten deutlich gemacht, dass er bei geringer Einsatzzeit in der ersten Saisonhälfte einen Abgang im Januar-Transferfenster in Betracht ziehe. Er glaube nicht, unter Alonso viel spielen zu dürfen.

Estevao kam im Sommer 2025 für 45 Millionen Euro von Palmeiras. Die Ablöse kann noch auf bis zu 61,5 Millionen Euro ansteigen. Der Teenager unterzeichnete damals an der Stamford Bridge einen bis 2033 gültigen Vertrag.

Estevao absolvierte eine ordentliche Debütsaison, inklusive einer atemberaubenden Leistung in der Champions League gegen den FC Barcelona. Er bestritt 38 Partien und sammelte zwölf Scorerpunkte (vier Tore, acht Assists). Allerdings zog sich der als herausragend talentiert geltende Angreifer im April eine schwere Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zu und verpasste dadurch nicht nur die finale Phase der Saison, sondern auch die Weltmeisterschaft mit der brasilianischen Nationalmannschaft.

Mittlerweile ist Estevao wieder fit, sieht sich aber harter Konkurrenz in Chelseas Offensive gegenüber. Auf seiner bevorzugten Position in der Offensivzentrale sind Cole Palmer (24) und Rekordeinkauf Morgan Rogers (24, kam für 137 Millionen Euro von Aston Villa) aktuell erste Wahl. Ein Ausweichen auf den im Moment von Pedro Neto (26) besetzten Flügel wäre laut ESPN für Estevao keine verlockende Alternative, da er dafür körperlich zulegen müsste. Seine Sorge: Dies könnte seine Beweglichkeit einschränken und seinem Spielstil schaden.

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Wie oft kam Estevao bislang unter Xabi Alonso zum Einsatz?

Chelsea gewann seine ersten beiden Partien der PL-Spielzeit 2026/27 gegen Fulham (3:2) und Brighton (4:3) spektakulär. Außerdem gelang im Ligapokal dank eines 2:0-Erfolgs gegen Underdog Luton Town der Einzug in die dritte Runde. Estevao kam dabei gegen Fulham als Joker zu einem Sieben-Minuten-Einsatz und stand im Duell mit Luton 80 Minuten lang auf dem Rasen. Gegen Brighton verzichtete Alonso auf Estevao.

Die nächste Gelegenheit, Minuten für Chelsea zu sammeln, bietet sich ihm am Sonntag: Dann trifft der Klubweltmeister im PL-Kracher auf Titelverteidiger FC Arsenal.