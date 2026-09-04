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Xabi AlonsoGetty Images
Falko Blöding

Zu wenig Spielzeit? Top-Talent des FC Chelsea hat angeblich nach einer Saison schon wieder Abschied im Kopf

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Der Offensivspieler hat harte Konkurrenz auf seiner Lieblingsposition. Deshalb beschäftigt er sich offenbar mit einem Abgang.

Sportlich ist der Start des FC Chelsea in die Saison in der Premier League unter Xabi Alonso (44) gelungen. Allerdings sollen nicht alle Spieler mit ihren Einsatzzeiten unter dem neuen Übungsleiter zufrieden sein. Während Footmercato allgemein von mehreren unzufriedenen Spielern in Alonsos XXL-Kader schreibt, wird ESPN konkreter: Der brasilianische Nationalspieler Estevao (19) mache sich bereits Gedanken über seine Zukunft, heißt es.

Zwar wolle Estevao grundsätzlich bleiben, habe aber gegenüber Vertrauten deutlich gemacht, dass er bei geringer Einsatzzeit in der ersten Saisonhälfte einen Abgang im Januar-Transferfenster in Betracht ziehe. Er glaube nicht, unter Alonso viel spielen zu dürfen.

Estevao kam im Sommer 2025 für 45 Millionen Euro von Palmeiras. Die Ablöse kann noch auf bis zu 61,5 Millionen Euro ansteigen. Der Teenager unterzeichnete damals an der Stamford Bridge einen bis 2033 gültigen Vertrag.

Estevao absolvierte eine ordentliche Debütsaison, inklusive einer atemberaubenden Leistung in der Champions League gegen den FC Barcelona. Er bestritt 38 Partien und sammelte zwölf Scorerpunkte (vier Tore, acht Assists). Allerdings zog sich der als herausragend talentiert geltende Angreifer im April eine schwere Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zu und verpasste dadurch nicht nur die finale Phase der Saison, sondern auch die Weltmeisterschaft mit der brasilianischen Nationalmannschaft.

Mittlerweile ist Estevao wieder fit, sieht sich aber harter Konkurrenz in Chelseas Offensive gegenüber. Auf seiner bevorzugten Position in der Offensivzentrale sind Cole Palmer (24) und Rekordeinkauf Morgan Rogers (24, kam für 137 Millionen Euro von Aston Villa) aktuell erste Wahl. Ein Ausweichen auf den im Moment von Pedro Neto (26) besetzten Flügel wäre laut ESPN für Estevao keine verlockende Alternative, da er dafür körperlich zulegen müsste. Seine Sorge: Dies könnte seine Beweglichkeit einschränken und seinem Spielstil schaden.

Chelsea v Luton Town - Carabao Cup Second RoundGetty Images

Wie oft kam Estevao bislang unter Xabi Alonso zum Einsatz?

Chelsea gewann seine ersten beiden Partien der PL-Spielzeit 2026/27 gegen Fulham (3:2) und Brighton (4:3) spektakulär. Außerdem gelang im Ligapokal dank eines 2:0-Erfolgs gegen Underdog Luton Town der Einzug in die dritte Runde. Estevao kam dabei gegen Fulham als Joker zu einem Sieben-Minuten-Einsatz und stand im Duell mit Luton 80 Minuten lang auf dem Rasen. Gegen Brighton verzichtete Alonso auf Estevao.

Die nächste Gelegenheit, Minuten für Chelsea zu sammeln, bietet sich ihm am Sonntag: Dann trifft der Klubweltmeister im PL-Kracher auf Titelverteidiger FC Arsenal.

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Häufig gestellte Fragen

Der Chelsea Football Club wurde am 10. März 1905 in London-Fulham gegründet.

Der FC Chelsea gehört seit Mai 2022 dem Konsortium BlueCo. Die Eigentümergruppe um den US-amerikanischen Geschäftsmann Todd Boehly und die Investmentgesellschaft Clearlake Capital erwarb den Verein für rund 2,5 Milliarden Pfund von Vorbesitzer Roman Abramovich. 

Die Blues spielen an der Stamford Bridge, einem Stadion im Londoner Stadtteil Fulham. Offiziell eröffnet wurde die Heimspielstätte des FC Chelsea bereits im Jahr 1877 - also noch vor der Vereinsgründung. In 1905 übernahm der Klub die Leichtathletikarena und baute sie in ein Fußballstadion um. 

Im Vergleich der englischen Topklubs ist die Stamford Bridge eines der kleineren Stadien. Die Arena hat eine Kapazität für rund 41.000 Fans.

Mit 36 großen Titeln gehört der Chelsea FC zu den erfolgreichsten Fußballklubs in England. Neben nationalen Pokalen konnten die Blues auch international die größten Wettbewerbe gewinnen: In 2012 und 2021 holten sie die Champions-League-Trophäe nach Hause. 

Der FC Chelsea konnte insgesamt sechsmal die englische Meisterschaft für sich entscheiden. Den ersten Titel holte der Klub in der Saison 1954/55, als die Liga noch First Division hieß, seit 2004/05 kamen noch fünf weitere Trophäen dazu. 

Ron Harris ist Rekordspieler beim Chelsea FC. Zwischen 1961 und 1980 absolvierte der Innenverteidiger 748 Pflichtspiele für die Blues.

Toptorschütze des Vereins ist ein Mittelfeldspieler: Frank Lampard konnte in 648 Einsätzen 211-mal zuschlagen. 

Zahlreiche Weltstars haben bereits das Trikot der Blues getragen, die wohl bekanntesten Namen stammen aus der Erfolgsphase seit den frühen 2000ern. Unter anderem standen Frank Lampard, John Terry, Didier Drogba, Petr Cech, Eden Hazard, Gianfranco Zola, Claude Makelele, N’Golo Kante, Ashley Cole und Michael Ballack für die Londoner auf dem Rasen. 

Auch auf der Trainerbank haben schon einige bekannte Namen gesessen. Den größten Erfolg hatte Chelsea unter Jose Mourinho, mit ihm an der Seitenlinie holte der Verein acht Titel (u. a. 3x Premier League, 3x League Cup, 1x FA Cup, 1x Community Shield). Bei den beiden CL-Trophäen coachten Roberto Di Matteo (2012) und Thomas Tuchel (2021), unter Carlo Ancelotti holten die Blues das Double aus Liga und FA Cup (2009/10).

Aufgrund der Vereinsfarben ist der FC Chelsea auch unter dem Spitznamen "The Blues" bekannt.

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