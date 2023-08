"Hört auf, zu viel zu rennen": Miami-Mitspieler enthüllt kuriosen Rat von Lionel Messi

David Ruiz, Mitspieler von Lionel Messi bei Inter Miami, hat verraten, welche Tipps ihm der Weltmeister gegeben hat.

WAS IST PASSIERT? David Ruiz, Mitspieler von Lionel Messi bei Inter Miami, hat erzählt, welche Ratschläge er vom ehemaligen Barcelona-Trio Lionel Messi, Sergio Busquets und Jordi Alba bekommen hat.

WAS WURDE GESAGT? "Wir sind jung, wir versuchen, überall hinzulaufen. Das ist etwas, was sie uns gesagt haben: 'Bleibt einfach mehr auf eurer Position, sodass der Ball zu euch kommt. Hört auf, zu viel hinter dem Ball her zu rennen, wenn ihr euch damit nur selbst eine Falle stellt' - solche Sachen", sagte der 19-Jährige.

"Es hat sich viel bei uns verändert. Jeder hat jetzt eine Siegermentalität, und jeder ist bereit, jedes Turnier zu spielen, jedes Spiel und jedes Finale zu gewinnen. Es sind Spieler, die natürlich versuchen, Ratschläge zu geben", erklärte das Eigengewächs zudem den Einfluss der drei etablierten Spieler.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

WIE GEHT ES WEITER? Nach dem überzeugenden 4:1-Sieg gegen Philadelphia Union am Dienstagabend stehen die Herons im Finale des Ligapokals. Dort treffen Messi und Co. am Samstagabend auf Nashville.