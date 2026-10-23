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Lennart KarlGetty Images
Jochen Tittmar

Zu viel Instagram! Lebensstil von Lennart Karl ist dem FC Bayern München offenbar ein Dorn im Auge

Bundesliga
Bayern München
L. Karl

Ist Lennart Karl zu viel bei Social Media unterwegs? Für den FC Bayern angeblich schon.

Wie die Bild berichtet, ist der FC Bayern München unzufrieden mit den Social-Media-Auftritten von Lennart Karl. Die Führungsetage fordere mehr Fokus auf den Fußball vom 18-jährigen Offensivspieler.

Demnach zeige Karl in den Sozialen Medien schlichtweg zu viel von "seinem Glamour-Lifestyle und seinem Privatleben mit seiner Influencer-Freundin Zoe Käppele", heißt es.

Die interne Vorgabe an Karl fällt laut des Berichts entsprechend deutlich aus: Weniger Instagram, mehr Präsenz und Leistung auf dem Rasen. Die Münchner Verantwortlichen sollen Karl ein Gegenbeispiel vor Augen führen: Am drei Jahre älteren Tom Bischof soll er sich orientieren. Dessen Lebensgefährtin sei in den Netzwerken zwar ebenfalls außerordentlich präsent, Bischof selbst halte seine Beziehung jedoch konsequent aus der Öffentlichkeit heraus.

Neben einer überschaubaren sportlichen Ausbeute in den vergangenen Wochen sucht Karl nach seinem Muskelbündelriss im Sommer noch spürbar nach dem Rhythmus der vergangenen Spielzeit. Aus bislang drei Startelfeinsätzen resultierten erst zwei Torbeteiligungen.

Lennart KarlGetty Images

Steht Lennart Karl gegen Freiburg in der Startelf?

Trainer Vincent Kompany stärkte Karl trotz des aktuellen Hängers dennoch den Rücken. "Er hat noch nicht wirklich die Leistung von der vergangenen Saison gezeigt, aber das ist auch okay. Er weiß, dass ich auch erwarte, dass das manchmal passiert. Er ist noch jung und hat ein paar körperliche Probleme gehabt. Er wird wiederkommen. Ich mache mir keine Sorgen", sagte der Belgier.

Rückendeckung, die Karl vielleicht schon am kommenden Sonntag zurückzahlen könnte. Nach dem kräftezehrenden 2:2 in der Champions League gegen den FC Arsenal wird Kompany beim Gastspiel gegen den SC Freiburg vermutlich rotieren. Auch, weil die Bayern in der Offensive derzeit namhafte Ausfälle zu kompensieren haben: Sowohl Jamal Musiala als auch Luis Diaz stehen verletzungsbedingt nicht zur Verfügung.

Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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