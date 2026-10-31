"Zu meiner Zeit war es nicht so groß": Legende des FC Bayern München stichelt vor 'Klassiker' gegen den BVB

Im Interview mit Sport1 erklärte der Niederländer, dass er "nur einen Klassiker kenne", und das sei das Duell zwischen Ajax Amsterdam und Feyenoord Rotterdam in seiner Heimat.
Tatsächlich hatte das Aufeinandertreffen zwischen den Bayern und dem BVB zu Makaays aktiven Bundesliga-Zeiten (2003 bis 2007) noch nicht die sportliche Brisanz von heute. Zu jener Zeit bewegte sich die Dortmunder Borussia im grauen Mittelfeld umher und war kaum ein Herausforderer für die Münchner.
Stattdessen kämpften die Bayern mit anderen Klubs um die deutsche Meisterschaft. "Zu meiner aktiven Zeit war es nicht so groß, wie es jetzt geworden ist. Unsere großen Konkurrenten waren Schalke, der Hamburger SV und Werder Bremen", so Makaay.
Vor allem Schalke und Bremen machten den Bayern in den frühen 2000er Jahren immer wieder Probleme. Während S04 2001 und 2005 nur knapp am Meistertitel vorbeischrammten, holte Werder 2004 unter Thomas Schaaf die Schale nach Bremen.