So seht Ihr ZSKA Sofia gegen Trabzonspor mit einem VPN

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. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Ruft den offiziellen Rechteinhaber auf. Besucht die Website des übertragenden Sportsenders oder öffnet dessen offizielle Streaming-App.

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Spielvorschau

Conference League - Spielwoche 4 26. Nov. 2026 - 15:00 Bulgarska Armiya

ZSKA Sofia empfängt Trabzonspor in der Conference League im Stadion Bulgarska Armiya in Sofia. In der bulgarischen Hauptstadt treffen zwei Teams aufeinander, für die in Europa noch einiges auf dem Spiel steht.

Die Gastgeber unter Trainer Markus Gisdol stehen in der Tabelle der Ligaphase auf Platz 28. Sie brauchen Ergebnisse, um in der Tabelle zu klettern, und müssen dafür ihre Heimspiele nutzen.

In der heimischen Liga zeigte ZSKA Sofia zuletzt konstante Leistungen. Anfang des Monats gewann die Mannschaft mit 3:0 gegen Levski Sofia, im jüngsten Spiel trennte sie sich 3:3 von Botev Plovdiv.

Trabzonspor reist als Zwölfter derselben Tabelle in einer deutlich besseren Ausgangslage an. Die Mannschaft von Thomas Reis hat gerade mit 1:0 gegen Eyupspor in der Süper Lig gewonnen.

Der türkische Klub hat vier seiner letzten fünf Pflichtspiele gewonnen. Ein Testspiel gegen Zenit St. Petersburg ging als einziger Schönheitsfehler verloren. Die jüngste Niederlage im Europapokal war ein 0:1 gegen Freiburg in diesem Wettbewerb.

Beide Teams wissen, wie wichtig ein Ergebnis in diesem Spiel im Kampf um einen Platz in der K.-o.-Runde ist. Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr zur Übertragung wissen müsst.

Personal und Kader