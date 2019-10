Zlatan Ibrahimovic mit mysteriöser Botschaft: "Hallo Spanien, ich komme zurück"

Geht Zlatan Ibrahimovic bald wieder in Europa auf Torejagd? Der Schwede deutet in einem Video eine Spanien-Rückkehr an.

Superstar Zlatan Ibrahimovic hat die Spekulationen über eine mögliche Rückkehr nach Europa mit einer mysteriösen Instagram-Botschaft angeheizt.

Erlebe LaLiga live und auf Abruf auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

"Hallo , wisst ihr was? Ich komme zurück", sagte der 38-jährige schwedische Stürmer, dessen Vertrag zum Saisonende bei -Klub ausläuft, in seiner kurzen Videosequenz. Ibrahimovic wechselte 2009 schon einmal in die Primera Division, fand sich beim unter Pep Guardiola aber nicht zurecht und verließ den Verein kurze Zeit später wieder in Richtung .

LA Galaxy: Napoli und Bologna wollen Zlatan Ibrahimovic

Bereits kurz nach dem Ausscheiden seines Klubs in den MLS-Playoffs hatte Ibrahimovic mit der Liga abgerechnet und Gerüchte über seine Zukunft ins Rollen gebracht. "Was nächstes Jahr passiert, weiß ich nicht. Bleibe ich, ist es gut für die MLS, weil dann die ganze Welt zuschaut. Bleibe ich nicht, wird sich keiner daran erinnern, was die MLS ist", sagte Ibrahimovic.

Zuletzt wurde Ibrahimovic mit einem Wechsel in die Serie A in Verbindung gebracht. Der SSC Neapel und der FC Bologna gelten als Interessenten.