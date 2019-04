Galaxy-Star Zlatan Ibrahimovic trifft zum Sieg und legt sich mit Gegenspieler an: "Wenn ich wütend werde, fühle ich mich gut"

Ibrahimovic at his best: Der Schwede trifft gegen Salt Lake und legt sich ganz nebenbei mit seinem Gegenspieler an. Seine Entschuldigung schlägt fehl.

Der schwedische Superstar Zlatan Ibrahimovic hat -Klub zum Sieg gegen Real Salt Lake (2:1) geschossen und sich währenddessen eine Auseinandersetzung mit Salt-Lake-Verteidiger Nedum Onuoha geliefert.

In der 78. Minute des Heimspiels stand Ibrahimovic am Fünfmeterraum der Gäste goldrichtig und traf zum entscheidenden 2:1 für seine Farben. Beim Torjubel stellte er sich provokativ vor Gegenspieler Onuoha, mit dem er sich intensive und rassige Duelle geliefert hatte.

Nach dem Spiel äußerten sich beide Akteure zu den Hintergründen der Szene, wobei der Schwede die Aktion nicht an die große Glocke hängen wollte. "Was auf dem Platz passiert, bleibt auch dort. Ich mag das, wenn sich Duelle ergeben, weil manchmal fühle ich mich nicht lebendig, wenn sie mich nicht fordern. Dann ist es nämlich zu einfach. Ich kenne mich, wenn ich wütend werde, fühle ich mich gut", sagte der 37-Jährige Medienvertretern im Anschluss an die Begegnung.

Zlatan makes it 2-1! #LAvRSL https://t.co/lLl7fh68Fk — Major League Soccer (@MLS) 29. April 2019

Ibrahimovic zu Onuoha: "Keine große Sache"

Ibrahimovic hatte nach der Begegnung offenbar noch Klärungsbedarf und stattete Gegenspieler Onuoha kurzum einen Besuch in der Gästekabine ab: "Ich wollte ihm die Hand schütteln – keine große Sache."

Auch der nigerianische Defensivspieler des MLS-Kontrahenten Galaxys meldete sich nach Schlusspfiff zu Wort, sah die Szenerie aber nicht so locker wie Ibrahimovic. "Er wollte sich entschuldigen, weil er ab der 60. Minute provoziert hat und meinte, er würde mir für dieses Spiel wehtun", erklärte auch er Pressevertretern.

Onuoha sauer auf Ibra: "Das geht einfach nicht"

Onuoha stellte gleichzeitig die Rolle von Ibra für die US-amerikanische Liga in Frage: "Das soll also der Spieler sein, der sich selbst als das Gesicht der MLS bezeichnet - mit dieser Art und Weise auf dem Feld? Ich werde seine Entschuldigung nicht akzeptieren, das geht einfach nicht."

Durch den Erfolg über Real Salt Lake baute Galaxy seine Serie auf sechs Spiele ohne Niederlage aus. Kommendes Wochenende muss man bei den New York Red Bulls ran.