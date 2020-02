Zlatan Ibrahimovic schickt Nachricht an United-Stars Lingard und Pereira: "Ich zeige Euch, wie man Tore schießt"

Jesse Lingard und Andreas Pereira haben für Manchester United in der EPL-Saison gemeinsam erst ein Tor erzielt. Lachhaft, findet Zlatan Ibrahimovic.

Milan-Stürmer Zlatan Ibrahimovic hat zwei seiner früheren Teamkollegen von in einem Video auf Social Media verhöhnt. Der Schwede machte sich über die mangelnde Torgefahr von Jesse Lingard und Andreas Pereira lustig.

"20 Spiele und kein Tor?", sagte Ibrahimovic in Richtung Lingard. "Was zur Hölle soll das? So etwas habe ich noch nie gehört", so der 38-Jährige in dem von 433 veröffentlichten Video weiter.

WOW: Zlatan Ibrahimovic has sent out a message to Jesse Lingard and Andreas Pereira. 😂😂 pic.twitter.com/lwZgpVSRbl — Football Hub (@FootbalIhub) February 26, 2020

Ibrahimovic, der vom Sommer 2016 bis zum Frühjahr 2018 für United spielte, legte nach: "Wollt Ihr lernen, wie man Tore schießt? Kommt in meine Schule! Ich zeige Euch, wie man Tore schießt."

Zlatan Ibrahimovic erzielte 29 Tore in 53 Spielen für Manchester United

Lingard hat diese Saison in 20 Premier-League-Spielen noch keinen einzigen Treffer erzielt. Pereira gelang in 23 EPL-Einsätzen für die Mannschaft von Trainer Ole Gunnar Solskjaer immerhin ein Tor.

Ibrahimovic, der Anfang des Jahres von zu Milan zurückkehrte, hatte selbst für Manchester United in 53 Pflichtspielen 29 Tore erzielt.