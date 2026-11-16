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Nicht nur Kevin De Bruyne, auch Zinedine Zidane ist schwer beeindruckt von Türkei-Star Arda Güler.

Für die Türkei gab es mit sechs Niederlagen in sechs Spielen ein böses Erwachen in der Nations League. Ein Türke aber betrieb mächtig Eigenwerbung und verdiente sich sogar ein Sonderlob von Frankreichs Nationaltrainer Zinedine Zidane.

Nach dem 2:1-Arbeitssieg der Franzosen am Sonntagabend sagte der ehemalige Weltklassespielmacher über den starken Gegner: "Die Türkei hat mich nicht überrascht. Wenn sie den Ball haben, dann können sie damit eine Menge anfangen. Arda Güler ist ein extrem guter Spieler."

Jener Güler gehörte zu den auffälligsten Akteuren in Bordeaux. Sein vermeintlicher Treffer, der in der zweiten Halbzeit das zwischenzeitliche 1:1 bedeutet hätte, wurde wegen einer Abseitspostion von Mitspieler Ismail Yüksek einkassiert. Zum türkischen Anschlustreffer durch Abdülkerim Bardakci in der Nachspielzeit lieferte Güler schließlich per Ecke den Assist.

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Der 21-Jährige sammelte in der laufenden Saison in der Nations League einige beeindruckende Zahlen: Kein Spieler wurde laut Opta häufiger gefoult (27). Nur der Montenegriner Nikola Krstovic (26) gab mehr Torschüsse ab als Güler (23). Er bereitete außerdem die viertmeisten Torschüsse vor (11) und war der Spieler mit den meisten angekommenen Pässen im finalen Angriffsdrittel (114). Ebenfalls beeindruckend: Der Dribbelkünstler bestritt mit deren 47 die meisten erfolgreichen Zweikämpfe in der türkischen Mannschaft.

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Gülers Name war bereits nach der 1:2-Niederlage der Türkei gegen Belgien am vorherigen Spieltag in aller Munde gewesen und ein weiterer Weltstar hatte ihn gelobt. Nachdem der offensive Mittelfeldspieler einen Freistoß traumhaft in den Winkel geschossen hatte, erklärte Kevin De Bruyne, Güler sei"ein fantastischer Spieler. Er spielt für einen der besten Vereine und gehört zu den besten Spielern der Welt."

Getty Images

Güler unterstrich also in der letzten Länderspielpause des Jahres seine starke Form der letzten Wochen: In den vergangenen acht Partien für Land und Klub sammelte er neun Scorerpunkte. Fünf Tore erzielte der Edeltechniker selbst, vier weitere legte er direkt auf. Unter dem neuen Real-Trainer Jose Mourinho ist er Stammkraft und kommt wahlweise auf dem rechten Flügel oder im offensiven Mittelfeld zum Einsatz. Dort bot ihn auch der neue türkische Nationaltrainer Sergen Yalcin auf und stattete ihn mit jeder Menge Freiheiten aus. Güler hat in jungen Jahren bereits 38 A-Länderspiele absolvierte und dabei acht Tore erzielt.

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Wie teuer war Arda Güler beim Transfer von Fenerbahce zu Real Madrid?

Die 30 Millionen Euro, die Real Madrid inklusive Boni 2023 für den damaligen Teenager an Fenerbahce überwies, entpuppen sich also als gut angelegtes Geld. Gülers Vertrag läuft noch bis 2029. Allerdings halten sich seit Wochen Gerüchte, dass der Linksfuß kurz davor steht, zu deutlich verbesserten Konditionen vorzeitig zu verlängern. Die Rede ist von einer neuen Laufzeit, die bis 2031 gilt.

Das soll nicht nur Gülers Leistungen und seinen Status innerhalb der Mannschaft honorieren, sondern auch potenzielle Interessenten abschrecken. Lose wird Güler immer mal wieder bei Champions-League-Sieger PSG als möglicher Neuzugang gehandelt.