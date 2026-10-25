Superstar Kylian Mbappe hat Real Madrid zum Prestigeerfolg im Clasico beim FC Barcelona geschossen. Der Franzose erzielte beim 2:1 (1:0) im 265. Duell der Erzrivalen die beiden Treffer der Königlichen, die dem Meister mit dem früheren Bundestrainer Hansi Flick die erste Saisonniederlage beibrachten und den alleinigen Startrekord der Katalanen verhinderten.

Mbappe (41.) besorgte zunächst die Führung, nach dem Ausgleich durch Raphinha (61.) dann kurz vor Schluss auch den umjubelten Siegtreffer (87.). Der in der Kritik stehende Jose Mourinho ging auf die Knie und jubelte ausgelassen. Durch den Auswärtserfolg verkürzte Real den Rückstand auf Spitzenreiter Barca auf drei Punkte.

Ex-BVB-Star Jude Bellingham hatte Reals Siegtor herausragend eingeleitet: Etwa an der Mittellinie eroberte er den Ball, ließ Gabriel Jesus mit einer eleganten Bewegung aussteigen und brachte den Ball dann mit einer Zidane-Rolle an dem Barca-Stürmer vorbei zum späteren Vorlagengeber Eduardo Camavinga, der daraufhin den siegbringenden Angriff auf den Weg brachte.

Mega-Aktion von Jude Bellingham leitet Siegtor von Real Madrid gegen Barcelona ein

"Jude Bellingham gibt mir Zizou-Vibes. Nicht nur, wegen der Nummer (5, d. Red.) auf dem Rücken", schwärmte DAZN-Kommentator Jan Platte. "Zinedine Zidane hätte es zu seinen Zeiten nicht schöner tun können." Auch Experte Michael Ballack war von Bellinghams Auftritt begeistert: "Eine Eins mit Sternchen", verteilte der frühere deutsche Nationalspieler.

Mbappe hatte bei seinem ersten Treffer großes Glück. Der Franzose wurde nach einer Flanke des Ex-Leipzigers Yan Diomande von Gerard Martin angeschossen, der Ball landete im Tor. Nach dem etwas überraschenden 1:1 hatten beide Mannschaften Chancen auf den Sieg. Flick brachte Nationalspieler Karim Adeyemi in der Schlussphase als Joker, zwei Minuten später schlug dann Mbappe erneut zu. Ex-Nationalspieler Antonio Rüdiger saß bei Real nur auf der Bank.

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Flick kassierte im achten Spiel gegen Real als Barca-Trainer seine zweite Niederlage. Nach insgesamt 265 direkten Duellen liegt Madrid nun wieder knapp vorn (107:106 Siege).

Mit 27 Punkten bleibt Barca an der Spitze, zwei Zähler dahinter lauert Atletico Madrid. Zehn Siege zum Start waren noch keinem Team in La Liga gelungen.