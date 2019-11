Zenit St. Petersburg vs. RB Leipzig: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, Highlights, TICKER - So wird die Champions League übertragen

RB Leipzig muss heute bei Zenit St. Petersburg ran. Bei uns erfahrt Ihr, wo das Champions-League-Spiel live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Champions League, 4. Spieltag: RB Leipzig ist zu Gast bei Zenit St. Petersburg. Die Partie findet am Dienstagabend in Russland statt. Anpfiff ist um 18.55 Uhr.

Die Roten Bullen strotzen nur so vor Selbstvertrauen. Zuletzt erzielten die Leipziger in den vergangenen beiden Partien insgesamt 14 Treffer - beeindruckend. Während im DFB-Pokal gegen den VfL Wolfsburg mit 6:1 (zum Spielbericht) gewann, feierten die Sachsen in der Bundesliga einen 8:0-Kantersieg (zum Spielbericht) gegen Mainz 05.

An das Hinspiel gegen Zenit St. Petersburg hat RB Leipzig ebenfalls gute Erinnerungen. Die Leipziger drehten vor heimischem Publikum die Partie und setzten sich nach 90 Minuten knapp mit 2:1 (zum Spielbericht) gegen die Russen durch. Damit führt RB die Tabelle der Champions-League-Gruppe G mit sechs Zählern an.

Zenit St. Petersburg vs. RB Leipzig: Goal hat Euch in diesem Artikel alle Infos zusammengestellt, wie Ihr das Champions-League-Spiel heute Abend live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Außerdem informieren wir Euch über die Highlights bei DAZN, die Aufstellungen beider Mannschaften sowie über unseren LIVE-TICKER.

Zenit St. Petersburg vs. RB Leipzig: Das Duell in der auf einen Blick

Zenit St. Petersburg vs. RB Leipzig heute live im TV verfolgen - Geht das?

So sieht die Übertragung der Champions League in der Saison 2019/2020 aus: Sky und DAZN teilen sich die TV-Rechte der Königsklasse untereinander auf. Im Free-TV wird die Champions League dagegen nicht übertragen - auch nicht Zenit St. Petersburg vs. RB Leipzig. ARD, ZDF und Co. besitzen keine Übertragungsrechte für die Champions League.

Sky und DAZN zeigen zusammen alle CL-Spiele live. Doch wer überträgt was? In einem Übersichtsartikel haben wir Euch zusammengestellt, bei welchem Anbieter welches Champions-League-Gruppenspiel läuft.

Die Champions League live bei DAZN - Hier gibt's alle Infos:

DAZN zeigt 110 von 138 Champions-League-Spielen live im Einzelspiel - davon den Großteil exklusiv in voller Länge

im Einzelspiel - davon den Großteil exklusiv in voller Länge Alle Partien laufen bei DAZN im Einzelspiel und ausschließlich im LIVE-STREAM

und ausschließlich im Den Großteil der Spiele mit deutscher Beteiligung in der Gruppenphase seht Ihr bei DAZN

in der Gruppenphase seht Ihr bei DAZN Aufgepasst: Zenit vs. RB Leipzig läuft heute nicht bei DAZN

Die Champions League live bei Sky - Hier gibt's alle Infos:

Sky überträgt alle Spiele, die gleichzeitig angepfiffen werden, in der Konferenz

Sky darf pro Spieltag zwei Duelle live und exklusiv im Einzelspiel zeigen

im Einzelspiel zeigen Sky zeigt die Konferenz und Einzelspiele live im TV und im LIVE-STREAM (Sky Go / Sky Ticket)

Sky zeigt / überträgt Zenit St. Petersburg vs. RB Leipzig heute live im Pay-TV

Wollt Ihr Zenit St. Petersburg vs. RB Leipzig live und in voller Länge verfolgen? Dann ab zu Sky! Nur der Bezahlsender zeigt das Leipzig-Spiel bei Zenit live im TV - allerdings ausschließlich im Pay-TV.

Die Nutzung von Sky ist nicht kostenlos. Stattdessen müsst Ihr vorab ein kostenpflichtiges Abonnement beim Bezahlsender abschließen. Nur so könnt Ihr Zenit St. Petersburg vs. RB Leipzig heute live im Pay-TV bei Sky sehen. Mehr Informationen zu aktuellen Angeboten, Paketen und Preisen erhaltet Ihr auf der Website von Sky.

Bei Sky habt Ihr am heutigen Dienstag die Wahl, ob Ihr Zenit vs. RB Leipzig lieber live im Einzelspiel oder in der Konferenz sehen wollt.

Zenit St. Petersburg vs. RB Leipzig live im Einzelspiel bei Sky - Alle Infos zur TV-Übertragung der Champions League am Dienstag:

Zenit St. Petersburg vs. RB Leipzig heute live in der Konferenz bei Sky - Alle Infos zur TV-Übertragung der Champions League am Dienstag:

Art der Übertragung: Konferenzschaltung

Konferenzschaltung Start: Vorberichte ab 18 Uhr // Konferenz der ersten beiden Spiele, die um 18.55 Uhr angepfiffen werden

Vorberichte ab 18 Uhr // Konferenz der ersten beiden Spiele, die um angepfiffen werden Sender: Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD

Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD Spiele der Konferenz: Zenit St. Petersburg vs. RB Leipzig und FC Barcelona vs. Slavia Prag

Zenit St. Petersburg vs. RB Leipzig heute im LIVE-STREAM verfolgen - So geht's!

Neben der TV-Übertragung bei Sky gibt es noch zwei weitere Optionen, das Champions-League-Duell zwischen Zenit St. Petersburg und RB Leipzig live zu genießen. Sky bietet für das Duell in der Königsklasse gleich zwei LIVE-STREAMS an. Hier gibt's alle Infos.

Sky Go zeigt / überträgt Zenit St. Petersburg vs. RB Leipzig heute im LIVE-STREAM

Wollt Ihr RB Leipzig heute live im Stream verfolgen? Dann seid Ihr bei Sky genau richtig. Der Pay-TV-Sender überträgt Zenit St. Petersburg vs. RB Leipzig heute in voller Länge im LIVE-STREAM bei Sky Go.

Das ist der Online-Dienst von Sky. Auch dort habt Ihr die Wahl, das Champions-League-Duell entweder live im Einzelspiel oder in der Konferenz zu schauen. Für beide Optionen steht jeweils ein LIVE-STREAM zur Verfügung.

Die Nutzung von Sky Go ist nicht kostenlos und setzt ebenfalls ein Sky-Abonnement voraus. Habt Ihr ein solches abgeschlossen, erhaltet Ihr einen Log-In, mit welchem Ihr Euch bei Sky Go anmelden könnt.

Die kostenlose Sky-Go-App gibt es hier:

Sky Ticket zeigt / überträgt Zenit St. Petersburg vs. RB Leipzig heute im LIVE-STREAM

Ihr habt Lust auf das CL-Spiel von RB Leipzig heute live im Stream? Ihr habt allerdings kein Sky-Abonnement? Dann aufgepasst. Wir empfehlen Euch Sky Ticket, wenn Ihr Zenit St. Petersburg vs. RB Leipzig heute live verfolgen wollt.

Sky Ticket zeigt / überträgt RB Leipzig bei Zenit heute in voller Länge im LIVE-STREAM. Und das Beste? Mit Sky Ticket spart Ihr Euch ein langfristiges Abonnement beim Bezahlsender. Sky Ticket gibt es sowohl im Monats- als auch im Tagesabo. Um die Champions League heute im LIVE-STREAM erleben zu können, benötigt Ihr das Sportpaket.

Die Kosten des Sportpakets bei Sky Ticket im Überblick:

Das Monatsticket: für 9,99 Euro im ersten Monat // ab dem zweiten Monat 29,99 Euro monatlich // Abo lässt sich aber jederzeit monatlich kündigen

für im ersten Monat // ab dem zweiten Monat // Abo lässt sich aber Das Tagesticket: Sky Ticket für 24 Stunden // einmalig 9,99 Euro

Zenit St. Petersburg vs. RB Leipzig: So seht Ihr die Highlights

Habt Ihr das Champions-League-Duell zwischen Zenit St. Petersburg und RB Leipzig live im TV oder im LIVE-STREAM verpasst? Ihr wollt aber trotzdem alle Tore, alle kritischen Szenen sowie alle Entscheidungen noch einmal sehen? Dann aufgepasst. Wir haben die perfekte Empfehlung für Euch:

Die Highlights zu Zenit St. Petersburg vs. RB Leipzig bei DAZN!

Lange Wartzeiten nach dem Abpfiff? Fehlanzeige. Bei DAZN seht Ihr die Highlights der Champions League wenige Minuten nach Schlusspfiff. Dann lädt Euch der Streamingdienst eine ausführliche Zusammenfassung zu Zenit St. Petersburg vs. RB Leipzig auf die Plattform.

Damit aber nicht genug: DAZN zeigt nicht nur Zenit St. Petersburg vs. RB Leipzig in den Highlights. Nein, der Streamingdienst bringt Euch alle Highlights der Champions League bereits wenige Minuten nach Spielende auf die Bildschirme Eurer Wahl.

Lust auf die Champions League bei DAZN? Hier findet Ihr die kostenlose DAZN-App zum Download:

Damit aber immer noch nicht genug: Bei DAZN erlebt Ihr alle Highlights der Königsklasse sowie den Großteil aller Champions-League-Spiele live und in voller Länge - und das sogar kostenlos! Wie geht das? Ganz einfach. DAZN schenkt all seinen Neu-Kunden die ersten 30 Tage gratis. Sichert Euch ganz einfach einen kostenlosen Probemonat bei DAZN! Mit diesem könnt Ihr die komplette Programmvielfalt des Streamingdienstes vier Wochen lang kostenlos genießen.

Und das Übertragungsangebot von DAZN ist bunt gefüllt. Beim Streamingdienst ist für jeden Sportfan etwas dabei. NBA, NFL, NHL, Tennis, Darts und vieles mehr: DAZN zeigt pro Jahr mehr als 8.000 Livesport-Events im LIVE-STREAM.

Spitzenfußball kommt bei DAZN natürlich auch nicht zu kurz. Live und in voller Länge seht Ihr die Champions League und Europa League, Bundesliga, Serie A, LaLiga und die Ligue 1 sowie zahlreiche weitere Top-Ligen und Top-Wettbewerbe.

Habt Ihr noch Fragen zu DAZN? Dann schaut doch mal in unseren zahlreichen Übersichtsartikeln vorbei:

Zenit St. Petersburg vs. RB Leipzig heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr habt heute leider keine Möglichkeit, das Duell zwischen Zenit und RB Leipzig live im TV bei Sky oder im LIVE-STREAM mit Sky Go / Sky Ticket zu verfolgen? Macht nichts. Denn wir haben die perfekte Alternative für Euch:

Wollt Ihr keine kritische Szene, keinen Treffer und erst recht keine Entscheidung verpassen? Dann seid Ihr im LIVE-TICKER von Goal genau richtig. Während der gesamten 90 Minuten versorgen wir Euch gewohnt detailliert mit allen relevanten Infos zum Spielgeschehen in der Champions League. Klickt Euch mal rein!

Und das Beste? Der LIVE-TICKER von Goal ist natürlich kostenlos. Ihr findet unseren Ticker unter www.goal.com oder in der kostenlosen Goal-App:

Zenit St. Petersburg vs. RB Leipzig: Die Aufstellungen in der Champions League

Wer steht bei Zenit St. Petersburg in der Startelf? Mit welcher Anfangsformation geht RB Leipzig heute Abend in das Champions-League-Duell? Wir liefern Euch die Aufstellungen beider Mannschaften knapp eine Stunde vor Spielbeginn an dieser Stelle.

Zenit St. Petersburg vs. RB Leipzig: Champions League, die Tabelle der Gruppe G

Wer zeigt / überträgt Zenit St. Petersburg vs. RB Leipzig heute live? Die Übertragung der Champions League im Überblick