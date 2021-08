Der amtierende DFB-Pokal-Sieger Borussia Dortmund spielt gegen Wehen Wiesbaden. Wer zeigt / überträgt Wiesbaden vs. BVB live im TV und LIVE-STREAM?

In der 1. Runde des DFB-Pokals trifft Wehen Wiesbaden auf Borussia Dortmund. Die Partie wird am Samstag um 20.45 Uhr in Wiesbaden angepfiffen.

Der DFB-Pokal ist nach dem Gewinn der Meisterschaft der prestigeträchtigste Titel im Deutschen Fußball. Für viele kleine Vereine geht ein Traum in Erfüllung, wenn sie große Namen wie Borussia Dortmund zugelost bekommen. Anders ist das wahrscheinlich bei Wehen Wiesbaden, denn der Drittligist hätte wahrscheinlich lieber einen schlagbaren Zweitligisten und damit eine höhere Chance auf ein Weiterkommen in die 2. Runde gehabt. Nichtsdestotrotz wird das für die Hessen das Spiel des Jahres sein.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wer Wehen Wiesbaden gegen BVB (Borussia Dortmund) live im TV und LIVE-STREAM zeigt / überträgt. Außerdem liefern wir die Aufstellungen beider Mannschaften, sobald diese offiziell sind.

Wer zeigt / überträgt Wehen Wiesbaden gegen BVB (Borussia Dortmund) live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos

Wettbewerb : DFB-Pokal (1. Runde)

: DFB-Pokal (1. Runde) Datum : Samstag, 7. August 2021

: Samstag, 7. August 2021 Uhrzeit : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Ort: Wiesbaden

Wer zeigt / überträgt Wehen Wiesbaden gegen BVB (Borussia Dortmund) live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung des DFB-Pokals

Für alle Fußballbegeisterten und Fans der Vereine aus Wiesbaden und Dortmund haben wir erfreuliche Nachrichten, denn jedes Spiel des DFB-Pokals wird live und in voller Länge im TV und LIVE-STREAM übertragen, sprich das Spiel Eurer Lieblingsvereine könnt Ihr ohne Sorgen über die Bildschirme verfolgen.

In dieser Spielzeit besitzen der öffentlich-rechtliche Sender ARD, der Privatsender Sport1 und der Pay-TV-Sender Sky die Übertragungsrechte. Während Sport1 und die ARD nur ausgewählte Partien zeigen, wird Sky alle Matches übertragen.

Wer zeigt / überträgt Wehen Wiesbaden gegen BVB (Borussia Dortmund) live im TV?

Wehen Wiesbaden vs. Borussia Dortmund wird am Samstagabend live auf Sky übertragen! Der kostenpflichtige Sportsender überträgt dabei exklusiv. Für die eingefleischten Fußballfans ist das nichts Neues, denn Sky besitzt schon seit Jahren die exklusiven Rechte für die meisten Spiele. Ab 20 Uhr könnt Ihr den Fernseher einschalten und Euch mit der Vorberichterstattung auf das Spiel einstimmen lassen. Der Anpfiff erfolgt um 20.45 Uhr. Ihr benötigt einen Sky-Receiver, um das originale TV-Erlebnis zu bekommen. Hier erfahrt Ihr mehr zu den Sky-Angeboten.

Wer zeigt / überträgt Wehen Wiesbaden gegen BVB (Borussia Dortmund) live im LIVE-STREAM?

Falls Ihr keinen Sky-Receiver besitzt, dann müsst Ihr nicht gleich den Kopf in den Sand stecken oder einen illegalen Stream starten, denn Sky wird Wehen Wiesbaden gegen BVB live im LIVE-STREAM übertragen. Dabei stehen Euch gleich drei verschiedene Varianten zum Streamen zur Verfügung. Mit Sky Go und Sky Ticket könnt Ihr den DFB-Pokal sogar auch über die jeweiligen Smart-TV-Apps auf Eurem Fernseher abspielen. Zusätzlich zu Sky wird Onefootball das Spiel streamen.

Wehen Wiesbaden gegen BVB (Borussia Dortmund) live im LIVE-STREAM: Sky Go

Als Sky-Kunde ist Sky Go automatisch in Eurem Abonnement inbegriffen. Solltet Ihr also Sky-Kunde sein und einen Sky-Receiver besitzen, dann könnt Ihr Sky Go kostenlos nutzen. Eine andere Nutzung ist nicht möglich. Die App gibt es als Download in den jeweiligen Stores, der Inhalt ist identisch mit dem der TV-Übertragung.

Wehen Wiesbaden gegen BVB (Borussia Dortmund) live im LIVE-STREAM: Sky Ticket

Sky Ticket könnt Ihr benutzen, wenn Ihr spontan den DFB-Pokal schauen möchtet. Das Ticket könnt Ihr für mindestens einen Monat lang abonnieren und in diesem Zeitraum auch wieder kündigen.

Wer also keinen Sky-Receiver besitzt, der kann das Spiel via Sky Ticket im Stream verfolgen. Das hat große Vorteile gegenüber einem regulären Sky-Abonnement.

Wehen Wiesbaden gegen BVB (Borussia Dortmund) live im LIVE-STREAM: Onefootball

Die dritte LIVE-STREAM-Alternative ist die Ergebnisapp Onefootball. Onefootball stellt Euch eine Übertragung zum DFB-Pokal zur Verfügung, für die Ihr einmalige 3,99 Euro bezahlen müsst. Die Übertragung wird von Sky übernommen.

Wehen Wiesbaden gegen BVB (Borussia Dortmund): Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen beider Teams, sobald diese veröffentlicht wurden.

Wehen Wiesbaden gegen BVB (Borussia Dortmund) live im TV und LIVE-STREAM: Der LIVE-TICKER

Ihr habt keine Lust, Geld für die Übertragung der 1. Runde des DFB-Pokals auszugeben? Dann verfolgt Wehen Wiesbaden gegen Borussia Dortmund über den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal! Der Ticker berichtet in Sekundenschnelle über das Geschehen aus Wiesbaden. Bei uns erfahrt Ihr auch alles über die restlichen Partien.

Wehen Wiesbaden gegen BVB (Borussia Dortmund) live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

Wehen Wiesbaden bisher 1 Spiel (wettbewerbsübergreifend) Borussia Dortmund 0 Siege 1 0 Remis 0 0 Tore 1 7,1 Mio. Euro Marktwert 570,55 Mio. Euro Jozo Stanic (0,5 Mio. Euro) wertvollster Spieler Erling Haaland (130 Mio. Euro)

