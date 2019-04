"Zeckenschwein": Fans des FC Schalke 04 protestieren gegen Christoph Metzelder als Sportdirektor

Metzelder gilt als heißer Kandidat auf den Posten des Sportdirektors bei Schalke. Ein Umstand, der den Fans der Königsblauen sauer aufstößt.

Teile der Fans des haben sich explizit gegen Christoph Metzelder als künftigen Sportdirektor der Königsblauen ausgesprochen. Mit einem geschmacklosen Banner protestierten Anhänger in der Nordkurve im Rahmen des -Spiels der Schalker gegen gegen ein mögliches Engagement Metzelders auf Schalke.

"Vorstand: Identität zählt bei unserem Verein. Metze ist ein Zeckenschwein", lautete die Botschaft der S04-Fans, die dadurch an die Vergangenheit Metzelders als Profi beim Erzrivalen erinnerten. Von 2000 bis 2007 spielte Metzelder beim BVB. Nach drei Jahren bei ging er 2010 ablösefrei zum FC Schalke 04 und machte in drei Jahren 74 Pflchtspiele für die Königsblauen. Schalke war Metzelders letzte Station im Profifußball.

Metzelder über Spekulationen: "Es ist eine Ehre"

Seit einigen Tagen wird er nun als neuer Sportdirektor bei den Königsblauen gehandelt, ist allerdings seit dem Rücktritt von DFB-Präsident Reinhard Grindel auch als Nachfolger an der Spitze des DFB im Gespräch. Schalkes Aufsichtsratsvorsitzender Clemens Tönnies hatte kürzlich der Bild-Zeitung zu einem möglichen Wettbewerb mit dem DFB um Metzelder gesagt: "Allein er trifft seine Entscheidung."

"Es ist eine Ehre, damit in Verbindung gebracht zu werden", erklärte Metzelder am Samstag bezüglich der Diskussionen über mögliche Engagements bei S04 und dem DFB: "Wer mich kennt, weiß, dass ich mich auch schon in meiner Zeit als Profi nie zu Spekulationen geäußert habe. Deswegen möchte ich das nicht kommentieren."