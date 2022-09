ZDF, ARD oder RTL? Deutschland vs. Ungarn heute live im Free-TV sehen

Deutschland trifft zuhause auf Ungarn. Alle Infos dazu, wo das Spiel im Free-TV gezeigt wird, könnt Ihr hier bei GOAL nachlesen.

Heute Abend (23. September 2022) trifft die deutsche Nationalmannschaft in der Nations League auf Ungarn. Die Partie wird um 20:45 Uhr in der Red-Bull-Arena in Leipzig angepfiffen.

Bisher trafen die beiden Mannschaften in der Nations League einmal aufeinander. Dabei trennte man sich 1:1. Das letzte Spiel konnte das Team von Hansi Flick allerdings mit 5:2 gegen Italien gewinnen. Auch die ungarische Elf gewann allerdings ihr letztes Spiel mit 4:0 gegen England. Aktuell steht die deutsche Elf nur auf dem zweiten Tabellenplatz, der Erstplatzierte ist der heutige Gegner. Diese Tabellenführung will man sich also unbedingt zurückerobern. Ob dem deutschen Team das gelingt, erfahren wir dann ab 20:45 Uhr.

Bei GOAL erfahrt Ihr alle wichtigen Infos zur Übertragung des Spiels Deutschland vs. Ungarn im Free-TV.

Deutschland vs. Ungarn heute live: Die Partie im Überblick

Begegnung Deutschland vs. Ungarn Wettbewerb Nations League Anpfiff 23. September - 20:45 Uhr Spielort Red-Bull-Arena (Leipzig)

ZDF, ARD oder RTL? Wo läuft Deutschland vs. Ungarn im Free-TV?

Alle Spiele der deutschen Elf werden natürlich im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt. Wo genau könnt Ihr das Spiel jetzt aber eigentlich verfolgen? Verantwortlich für die Übertragung ist dieses Mal das ZDF.

Dort könnt Ihr ab 20:15 Uhr die Vorberichterstattung zum Spiel sehen. Dabei sind Moderator Jochen Breyer und Experte Christoph Kramer vor Ort. Pünktlich zum Spielbeginn um 20:15 Uhr übernimmt dann Kommentator Béla Rethy.

Übrigens könnt Ihr das Spiel auch per LIVE-STREAM verfolgen. Auch dafür ist wieder das ZDF verantwortlich. Genauso wie die TV-Übertragung ist der LIVE-STREAM übrigens völlig kostenlos.

Den Link zum LIVE-STREAM für die Partie Deutschland vs. Ungarn findet Ihr hier. Alles was Ihr dafür jetzt noch braucht ist ein internetfähiges Gerät.

Deutschland vs. Ungarn heute live: Der LIVE-TICKER zum Spiel

Bei GOAL haben wir natürlich auch einen LIVE-TICKER für Euch im Angebot. Dort werdet Ihr nahezu in Echtzeit informiert, sobald auf dem Rasen etwas passiert.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

Deutschland vs. Ungarn heute live: Die Aufstellungen der Teams

Sobald die Mannschaften ihre Aufstellungen bekannt geben, könnt Ihr sie hier nachlesen.