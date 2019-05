BVB-Juwel Youssoufa Moukoko bricht eigenen Tor-Rekord

39 Tore in 24 Spielen: Borussia Dortmunds Youngster Youssoufa Moukoko hat in der U17-Bundesliga seinen eigenen Torrekord aus der Vorsaison gebrochen.

Borussia Dortmunds Super-Talent Youssoufa Moukoko hat zwei Spieltage vor Saisonende in der U17- West seinen eigenen Tor-Rekord aus der vorherigen Spielzeit gebrochen.

Mit seinem Dreierpack beim 3:2-Sieg am 24. Spieltag gegen den FC Hennef schraubte Moukoko sein Tor-Konto auf 39 hoch. In der vergangenen Saison hatte der 14-Jährige 37-mal in 26 Spielen getroffen.

: Youssoufa Moukoko jagt weiter Rekorde

Der Angreifer der B-Junioren, der theoretisch noch in der C-Jugend spielen könnte, visiert nun den ligainternen Rekord von Donis Avdijaj an. Der Ex-Schalker (22/derzeit vereinslos) hatte die U17-Saison einst mit 44 Treffern in 25 Partien abgeschlossen.

Moukoko hat großen Anteil daran, dass der BVB die Tabelle der U17-Bundesliga West anführt und um die Deutsche Meisterschaft mitspielt. Die Halbfinals sind für den 5. und den 8. Juni angesetzt. Das Finale steigt am 16. Juni.