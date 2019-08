Young Boys Bern vs. Roter Stern Belgrad: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER und Co. - Alles zur Übertragung der Champions-League-Qualifikation bei DAZN

Champions-League-Qualifikation, Young Boys Bern vs. Roter Stern Belgrad. Goal verrät Euch, wie Ihr das Duell live im TV und LIVE-STREAM schauen könnt.

Wer löst eines der letzten Tickets für die Gruppenphase der Champions League? Im Hinspiel der CL-Playoffs empfangen die Young Boys Bern die Gäste von Roter Stern Belgrad. Die Partie findet am heutigen Mittwochabend im Stade de Suisse statt. Anstoß ist um 21 Uhr.

oder ? Wer erspielt sich die bessere Ausgangsposition für das entscheidende Rückspiel der CL-Playoffs kommende Woche Dienstag (27. August, 21 Uhr) in Belgrad? Ausführliche Informationen zu allen anderen Partien der Qualifikation für die Champions League erhaltet Ihr, wenn Ihr auf diesen Link klickt.

Für Young Boys Bern wäre der Einzug in die Königsklasse die zweite Teilnahme an der überhaupt. Beim CL-Debüt in der vergangenen Saison schieden die Schweizer als Gruppenletzter vorzeitig aus. Für Roter Stern Belgrad wäre es dagegen bereits die 25. Teilnahme am größten europäischen Vereinswettbewerb.

Wer kommt weiter? Wer scheidet in der CL-Qualifikation aus? Goal verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr Young Boys Bern vs. Roter Stern Belgrad heute Abend live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Außerdem erfahrt Ihr von uns alle Informationen zu DAZN, zu unserem LIVE-TICKER und zu den Aufstellungen beider Teams.

Young Boys Bern vs. Roter Stern Belgrad: Das Duell in der Champions-League-Qualifikation im Detail

CL-Quali: Young Boys Bern vs. Roter Stern Belgrad heute im LIVE-STREAM bei DAZN verfolgen - So geht's!

Ihr wollt am Mittwochabend Live-Fußball genießen? Ihr wollt das Hinspiel der Champions-League-Qualifikation zwischen den Young Boys Bern und Roter Stern Belgrad live verfolgen? Dann seid Ihr bei DAZN genau richtig. Der Streamingdienst ist am heutigen Mittwoch Eure erste und einzige Anlaufstelle für einen spannenden Fußballabend.

DAZN zeigt / überträgt Young Boys Bern vs. Roter Stern Belgrad heute exklusiv im LIVE-STREAM

Fußball. Heute Abend. Live. Der Streamingdienst Eures Vertrauens bringt Euch die Champions-League-Qualifikation live auf Eure Bildschirme. DAZN überträgt Young Boys Bern vs. Roter Stern Belgrad exklusiv im LIVE-STREAM. Nur bei DAZN verpasst Ihr keine Sekunde des Hinspiels der CL-Playoffs.

Bereis wenige Minuten vor dem Anpfiff geht der Streamingdienst auf Sendung. Wenn Young Boys Bern vs. Roter Stern Belgrad um 21 Uhr angepfiffen wird, könnt Ihr live bei DAZN dabei sein.

Kommentiert wird die Begegnung von:

DAZN zeigt / überträgt Young Boys Bern vs. Roter Stern Belgrad heute KOSTENLOS im LIVE-STREAM

Was müsst Ihr tun, damit Ihr Young Boys Bern vs. Roter Stern Belgrad heute Abend kostenlos im LIVE-STREAM bei DAZN sehen könnt? Ganz einfach. Sichert Euch einen kostenlosen Probemonat! DAZN schenkt allen Neukunden die ersten 30 Tage gratis. Schlagt Ihr jetzt zu, könnt Ihr das Hinspiel der CL-Quali Young Boys Bern vs. Roter Stern Belgrad mit Eurem Gratismonat kostenlos im LIVE-STREAM erleben.

Doch damit nicht genug: Bern vs. Belgrad ist längst nicht das einzige Highlight bei DAZN. Während Eures Gratismonats könnt Ihr die komplette Programmvielfalt des Streamingdienstes vier Wochen lang kostenlos testen. Und die Auswahl an verschiedenen LIVE-STREAMS ist riesig. Fangen wir beim Fußball an: Die Champions League und Europa League. Die Serie A, LaLiga und die Ligue 1. Dazu zahlreiche weitere Top-Ligen aus aller Welt.

UND: Die Bundesliga live bei DAZN! Der Streamingdienst überträgt seit dieser Saison zahlreiche Spiele des deutschen Fußball-Oberhauses. Insgesamt umfasst das Übertragungspaket 45 Spiele inklusive Supercup und Relegation. Welche Partien DAZN konkret überträgt, erfahrt Ihr in unserem Übersichtsartikel.

Reicht Euch Fußball allein nicht aus? Dann kommt Ihr bei DAZN auf jeden Fall auf Eure Kosten. Der Streamingdienst zeigt zahlreiche weitere Sportarten im LIVE-STREAM. Neben US-Sport aus der NBA, NFL und NHL hat DAZN zahlreiche Box-, Tennis, Darts- und Motorsport-Events für Euch im Programm.

DAZN zeigt / überträgt Young Boys Bern vs. Roter Stern Belgrad im LIVE-STREAM - Was kostet ein DAZN-Abo?

In den ersten 30 Tagen müsst Ihr, wie bereits erklärt, nichts bezahlen. Hat Euch der kostenlose Probemonat gefallen, habt Ihr die Möglichkeit, zwischen zwei Bezahlmodellen zu wählen:

Das Monatsabo: 11,99 Euro monatlich. Dieses Abonnement lässt sich jederzeit monatlich kündigen.

11,99 Euro monatlich. Dieses Abonnement lässt sich jederzeit monatlich kündigen. Die DAZN-Jahreskarte: Einmalig 119,99 Euro. Wollt Ihr DAZN ohnehin die ganze Saison/das ganze Jahr nutzen? Dann empfehlen wir Euch die DAZN-Jahreskarte - es lohnt sich!

Einmalig 119,99 Euro. Wollt Ihr DAZN ohnehin die ganze Saison/das ganze Jahr nutzen? Dann empfehlen wir Euch die DAZN-Jahreskarte - es lohnt sich! Euer Ersparnis mit der DAZN-Jahreskarte: 24 Euro.

DAZN zeigt / überträgt Young Boys Bern vs. Roter Stern Belgrad im LIVE-STREAM - Auf welchen Geräten ist DAZN verfügbar?

Computer oder Laptop - Ihr findet den Streamingdienst über Euren Internetbrowser unter www.dazn.de. Wollt Ihr DAZN lieber auf Euren mobilen Geräten nutzen? Kein Problem! Der Streamingdienst ist als App auf Eurem Handy, Tablet, Smart-TV und Eurer PS4 verfügbar. Ladet Euch hier die kostenlose DAZN-App schnell und einfach herunter:

CL-Quali: Young Boys Bern vs. Roter Stern Belgrad heute live im TV verfolgen - Geht das?

Ja, das geht - allerdings nicht im klassischen TV-Format. Schließlich ist DAZN ein reiner Streamingdienst und kein TV-Sender. Wie Ihr dennoch das Duell zwischen den Young Boys Bern und Roter Stern Belgrad auf Eurem TV-Gerät schauen könnt, verraten wir Euch in diesem Abschnitt.

DAZN zeigt / überträgt Young Boys Bern vs. Roter Stern Belgrad heute im LIVE-STREAM auf Eurem Smart-TV

DAZN macht's möglich und überträgt die CL-Quali auf Eurem Fernseher. Der Streamingdienst überträgt Young Boys Bern vs. Roter Stern Belgrad zwar im LIVE-STREAM, dennoch könnt Ihr das Duell auf Eurem TV-Gerät genießen.

DAZN bringt Euch Young Boys Bern vs. Roter Stern Belgrad im LIVE-STREAM auf Euren Smart-TV! Auf nahezu allen Smart-TVs ist die kostenlose DAZN-App verfügbar. Schaut doch einfach mal im App-Store Eures Fernsehers vorbei. Habt Ihr die App gefunden? Dann installiert Euch den Streamingdienst, meldet Euch bei DAZN an und genießt den LIVE-STREAM zu Young Boys Bern vs. Roter Stern Belgrad - Viel Spaß!

CL-Quali: Young Boys Bern vs. Roter Stern Belgrad heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr könnt das Champions-League-Qualifikationsspiel zwischen den Young Boys Bern und Roter Stern Belgrad leider nicht im LIVE-STREAM bei DAZN verfolgen? Dann aufgepasst. Wir empfehlen Euch:

Detailliert, perfekt informiert, schnell und einfach. Der LIVE-TICKER von Goal hält Euch während der gesamten Partie stets auf dem Laufenden. Ihr verpasst mit unserem LIVE-TICKER keine Chance, keinen Treffer und erst recht keine spielentscheidende Szene.

Den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal findet Ihr hier:

CL-Quali - Young Boys Bern vs. Roter Stern Belgrad: Die Aufstellungen

Wer steht für Young Boys Bern in der ersten Elf? Wie sieht die Startaufstellung von Roter Stern Belgrad aus? Knapp eine Stunde vor dem Anpfiff erfahrt Ihr an dieser Stelle die Startformationen beider Teams.

