Bericht: Crystal Palace erwägt Leihe von Yannick Carrasco

Kehrt Yannick Carrasco nach zwei Jahren in China wieder nach Europa zurück? Crystal Palace bemüht sich angeblich um den belgischen Linksaußen.

Der englische Erstligist ist offenbar an einer Verpflichtung des belgischen Nationalspielers Yannick Carrasco von interessiert. Das berichtet die Daily Mail.

Demnach streben die Eagles wohl ein Leihgeschäft mit dem chinesischen Klub an. Die größte Hürde im Werben um den 26-Jährigen, der in der Vergangenheit auch als Neuzugang beim FC Bayern gehandelt wurde, stellt jedoch sein Salär dar. Carrasco streicht in derzeit ein Wochengehalt in Höhe von rund 210.000 Euro ein - eine Summe, die für Palace schwer zu stemmen ist.

Yannick Carrasco sorgte mit Suspendierung für Aufsehen

Carrasco war im Februar 2018 von nach Dalian gewechselt und absolvierte seither 52 Pflichtspiele für den CSL-Klub (24 Tore, 17 Assists).

Im vergangenen Sommer geriet der belgische Linksaußen in die Schlagzeilen, weil er unentschuldigt bei einem Spiel und im Training gefehlt hatte und anschließend vom Verein suspendiert wurde.