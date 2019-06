Yannick Bolasie vom FC Everton steht kurz vor einem Wechsel in die Türkei - drei Klubs interessiert

Yannick Bolasie will den FC Everton verlassen. Interesse kommt vor allem von den türkischen Vereinen Galatasaray, Besiktas und Trabzonspor.

Yannick Bolasie vom steht kurz vor einem Wechsel in die türkische . Laut Informationen von Goal und SPOX haben sowohl wie auch und Interesse am 30-Jährigen.

Der Flügelspieler sucht nach zwei Leih-Perioden ein neues Zuhause. In der vergangenen Saison wurde er in der Hinrunde an den künftigen englischen Erstligisten Aston Villa und in der Rückrunde an den aus verliehen.

Yannick Bolasie: Everton erhofft sich acht Millionen Euro

Everton erhofft sich bei einem Wechsel des 35-fachen Nationalspielers eine Ablösesumme von knapp acht Millionen Euro.

Bolasie ist zurzeit mit der Nationalmannschaft des Kongo in der Vorbereitung auf den Afrika-Cup, könnte seinen Transfer aber schon kurz danach abschließen.