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Daniel Buse

"Yamal und er stehen über allen anderen": Ex-Nationalspieler schwärmt von Bayern-Star Michael Olise

Bundesliga
M. Olise
Bayern München

Jerome Rothen, ehemaliger französischer Nationalspieler, hat Bayern Münchens Michael Olise in den höchsten Tönen gelobt.

"Er ist komplett und besitzt außergewöhnliche Qualitäten. Er ist ein Magier", sagte er bei RMC Sport.

Olise hatte für die Equipe Tricolore zuletzt beim 1:0 gegen Belgien mit einem Solo und dem anschließenden Tor für die Entscheidung gesorgt. Für den Ballon d'Or, der am 26. Oktober vergeben wird, gilt er neben seinem FCB-Teamkollegen Harry Kane, Lamine Yamal vom FC Barcelona und Kylian Mbappe von Real Madrid als einer der heißesten Kandidaten.

"Yamal und er stehen im Weltfußball über allen anderen", legte sich Rothen auf sein Favoriten-Duo für die Auszeichnung als bester Kicker des Planeten fest. "Er ist genau die Art von Spieler, die mich träumen lässt", ergänzte er mit Blick auf den Star der Münchner.

Olise kommt in der laufenden Saison in sieben Pflichtspielen für den FC Bayern auf acht Tore und vier Assists und stellt damit erneut seine Top-Form eindrucksvoll unter Beweis.

Häufig gestellte Fragen

Er wird vor allem als Rechtsaußen eingesetzt – und das klassisch als inverser Flügelspieler, weil er als Linksfuß von rechts nach innen ziehen kann. Je nach System spielt er aber auch im offensiven Mittelfeld.

Michael Olise hat am 12. Dezember 2001 in Hammersmith, London, das Licht der Welt erblickt – und das genauer gesagt im Stadtteil White City.

Nach der Nummer 7 bei Crystal Palace trägt er beim FC Bayern die 17.

Dazu spalten sich die Angaben, aber überwiegend liegen sie bei 1,84 Meter. 

Michael Olise wiegt 68 Kilogramm.

Laut Angaben des FC Bayern trägt er die Schuhgröße 44.

Er ist Linksfuß – ein entscheidender Baustein seines Spielerprofils, vor allem in seiner Rolle als inverser Winger.

Er hat in der Akademie des FC Chelsea bekommen, ist später zu Manchester City gewechselt und hat anschließend über die Reading-Academy den Weg in den Profifußball gefunden.

Michael Olise lebt in der Region München, ein genauer Wohnort ist nicht öffentlich bekannt.

Michael Olise fährt – wie mehrere Bayern-Profis – einen Audi RS e-tron GT performance, das offizielle Spielermodell aus der Audi-Partnerschaft.

Öffentlich gibt es keine Hinweise auf fließende Deutschkenntnisse. 

Michael Olise hat eine Tochter namens Aaliyah Noor mit seiner Ex-Freundin Fatima Zaunbrecher, die er nach einem Vaterschaftstest offiziell anerkannte.

Sein Beziehungsstatus ist nicht öffentlich, und Michael Olise äußert sich dazu nie.

Beim FC Bayern verdient er 13,5 Millionen Euro pro Jahr plus Boni – sein Nettovermögen wird auf rund 15 Millionen Euro geschätzt.

Er hat bereits vier Titel mit dem FC Bayern gesammelt. 2025 und 2026 die deutsche Meisterschaft sowie 2026 den DFB-Pokal und 2026 den DFL-Supercup.

Er ist 2025 erstmals nominiert gewesen und hat dort Platz 30 belegt.

Er wurde ebenso wenig zum FIFA-Weltfußballer gewählt.

Sein Name selbst – und manchmal die Diskussion über seine Aussprache – steht stärker im Fokus als ein klassischer Spitzname

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