"Yamal und er stehen über allen anderen": Ex-Nationalspieler schwärmt von Bayern-Star Michael Olise

"Er ist komplett und besitzt außergewöhnliche Qualitäten. Er ist ein Magier", sagte er bei RMC Sport.

Olise hatte für die Equipe Tricolore zuletzt beim 1:0 gegen Belgien mit einem Solo und dem anschließenden Tor für die Entscheidung gesorgt. Für den Ballon d'Or, der am 26. Oktober vergeben wird, gilt er neben seinem FCB-Teamkollegen Harry Kane, Lamine Yamal vom FC Barcelona und Kylian Mbappe von Real Madrid als einer der heißesten Kandidaten.

"Yamal und er stehen im Weltfußball über allen anderen", legte sich Rothen auf sein Favoriten-Duo für die Auszeichnung als bester Kicker des Planeten fest. "Er ist genau die Art von Spieler, die mich träumen lässt", ergänzte er mit Blick auf den Star der Münchner.

Olise kommt in der laufenden Saison in sieben Pflichtspielen für den FC Bayern auf acht Tore und vier Assists und stellt damit erneut seine Top-Form eindrucksvoll unter Beweis.