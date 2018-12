Xherdan Shaqiri über den Triple-Gewinn mit dem FC Bayern 2013: "Das beste Team, das der Verein jemals hatte"

Der Gewinn des Triples ist in der Geschichte des FC Bayern einmalig. Xherdan Shaqiri glaubt daher an einen hohen Stellenwert der Mannschaft von 2013.

Im Interview mit dem Guardian hat Liverpool-Angreifer Xherdan Shaqiri über seine Zeit beim FC Bayern München gesprochen und darin den Stellenwert der Mannschaft von 2013 für die Vereinsgeschichte hervorgehoben. Der 27-Jährige war zwischen 2012 und 2015 für den deutschen Rekordmeister aktiv. Mit dem Verein gewann Shaqiri damals die Champions League und wurde dreimal Deutscher Meister sowie zweimal Pokalsieger.

Insbesondere angesichts des Triple-Gewinns 2013 glaubt der Offensivspieler daher, einem besonderen Kader angehört zu haben: "Wir waren nicht einfach nur ein sehr gutes Team. Wir waren wie eine große Familie", erinnert sich Shaqiri und fügte hinzu: "Ich denke, wir waren die beste Mannschaft, die Bayern in seiner Klub-Geschichte jemals hatte."

Shaqiri über seinen Traum von Erfolgen mit dem FC Liverpool

2015 endete sein Engagement in Deutschland jedoch. Shaqiri wurde zunächst für ein halbes Jahr an Inter Mailand verliehen und anschließend für 15 Millionen Euro Ablöse an die Nerazurri abgegeben. Es folgte der Transfer zu Stoke City und nach drei Jahren dort wechselte der 27-Jährige im Sommer schließlich zum FC Liverpool, der aktuell die Tabelle der Premier League anführt. Noch vor dem Jahreswechsel stehen die Duelle mit Newcastle United und dem FC Arsenal auf dem Programm. Lese-Empfehlung De Ligt, Sancho und Co.: Die 15 besten Teenager des Jahres 2018

Am Ende der Saison die erste Meisterschaft mit Liverpool seit 29 Jahren zu feiern, würde Shaqiri gefallen: "Ich weiß, wie es ist, Trophäen in die Höhe zu strecken. Es ist unglaublich, diese Feiern mit den Fans zu teilen", sagt der Rechtsaußen, der bereits in seiner Heimat mit dem FC Basel große Erfolge feierte: "Es ist mein Traum, das jetzt auch mit Liverpool zu erleben."