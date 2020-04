Xavi zu Barcelona-Rückkehr von Neymar: "Warum nicht?"

Barcelonas Klub-Legende Xavi steht einer Rückkehr von Neymar zu den Katalanen offen gegenüber. Außerdem spricht er über seine Trainer-Ambitionen.

Barcelonas Vereinslegende Xavi, aktuell Cheftrainer des katarischen Klubs Al Sadd, steht einer Rückkehr von PSG-Stürmer Neymar zu den Katalanen offen gegenüber. "Warum nicht?", antwortete er in einem YouTube-Interview auf die Frage, ob er sich den Deal vorstellen könne. "Fußballerisch habe ich keine Zweifel, denn er ist einer der fünf besten Spieler der Welt", fügte der 40-Jährige hinzu.

Xavi und Neymar spielten zwischen 2013 und 2015 gemeinsam für Barca. "Ich war mit ihm zusammen in der Kabine und er war immer eine tolle Person", verteilte Xavi ein Lob in Richtung des Brasilianers. Bei den Katalanen sind allerdings nicht alle Beteiligten im Verein aufgrund der Art und Weise des Abschieds im Jahr 2017 von der Rückholaktion überzeugt. "Es gibt noch diese sozialen, technischen Dinge. Zu denen äußere ich mich nicht", machte Xavi klar.

Xavi-Lob für Lautaro Martinez

Neben Neymar wird auch immer wieder Lautaro Martinez von mit Barcelona in Verbindung gebracht. Der Stürmer soll angeblich im Sommer kommen und als langfristiger Ersatz für Luis Suarez bei den Katalanen aufgebaut werden. "Ich mag ihn, aber wer tut das nicht?", sagte Xavi über den Argentinier. "Er bringt Tiefe ins Spiel, macht es gut, wenn er Platz hat, und auch auf engem Raum. Barca wäre auf dem richtigen Weg, wenn der Klub an ihm dran wäre."

Dass er einmal in Zukunft selbst den Stürmer bei Barca trainieren wird, hält Xavi durchaus für möglich. "Ich habe mich jetzt als Coach ausprobiert und denke, dass ich das kann. Es ist ein Traum, zu Barca zurückzukehren", wiederholte Xavi das, was er schon öfter formuliert hatte. "Ich bin jetzt in der Ausbildung und lerne als Trainer in hier viel", ergänzte er. "Barca ist mein Zuhause, mein Leben."