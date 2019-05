Xavi: Barcelona-Star Lionel Messi "hat noch vier gute Jahre im Tank"

Beim FC Barcelona ist Lionel Messi der Dreh- und Angelpunkt. Geht es nach Xavi, wird das auch noch einige Zeit so bleiben.

Welt- und Europameister Xavi traut seinem ehemaligen Mitspieler Lionel Messi vom noch einige Jahre auf Top-Niveau zu, weshalb sich die Katalanen weiterhin große Hoffnung auf einen Champions-League-Titel machen dürften.

"Bleibt ruhig, Messi ist noch lange nicht fertig", sagte der 39-Jährige Sport. "Wir reden immer über die Zeit nach Messi, aber Leo hat noch drei oder vier gute Jahre im Tank."

Barca verspielt 3:0-Vorsprung gegen Liverpool

In der Königsklasse hole nicht immer die beste Mannschaft letztendlich den Titel, so Xavi weiter. "Guardiolas Barca war damals besser als der Rest, trotzdem haben wir bei vier Versuchen nur zweimal den Henkelpott geholt", sagte er.

Barca scheiterte in diesem Jahr im Halbfinale am . Nach einem 3:0-Hinspielsieg verloren Messi und Co. an der Anfield Road mit 0:4. Der Argentinier wird im Juni 32 Jahre alt.