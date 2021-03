Wrestlemania: Termin, Datum, Uhrzeit, Kämpfe, Übertragung - alle Infos zum WWE-Event

Wrestlingfans aufgepasst: Das wichtigste Event des Jahres steht wieder an! Goal erklärt alles Wissenswerte rund um WrestleMania 37!

WrestleMania - bei diesem Wort bekommen Wrestling-Anhänger:innen auf der ganzen Welt schon Gänsehaut. Es ist das Highlight im WWE-Kalender - dieses Jahr findet die bereits 37. Ausgabe statt.

Schon seit 1985 gibt es WrestleMania, Ausgabe 37 hätte eigentlich schon stattfinden sollen: Der 28. März war der ursprüngliche Termin, wie wir aber mittlerweile wissen wird am 10. und 11. April die große Nacht steigen. Tagline dieses Jahr: "Back in Business!"

Corona hin oder her: WrestleMania wird stattfinden! Goal erklärt in diesem Artikel alles rund um das Megaevent: Sei es Termin, Datum, Uhrzeit, Kämpfe oder die Übertragung - hier seid ihr richtig!

WrestleMania 37 - Termin und Ort: So findet das WWE-Megaevent statt

Ende März, Anfang April: Für WWE-Fans auf der ganzen Welt hat der Frühlingsbeginn eine besondere Bedeutung. Zu dieser Jahreszeit findet schließlich stets das größte Event des Jahres statt - so auch im Jahr 2021.

Das genaue Datum ist in diesem Jahr ist aber nicht das, welches von Anfang an geplant war, generell mussten die Veranstalter eine Menge verschieben. Wir schauen uns das Ganze genauer an:

April oder März? Florida oder Kalifornien? Das hat sich bei WrestleMania 37 geändert

Finale Planung Ursprüngliche Planung 10.04.2021 | 11.04.2021 Datum 28.03.2021 Raymond James Stadium | Tampa Bay Ort SoFi Stadium | Inglewood

WrestleMania 37: Datum, Uhrzeit, Termin - alle Details zum WWE-Highlight

Die genauen Uhrzeiten der Kämpfe werden noch angekündigt, "TBA" ist die amerikanische Zauberabkürzung ("to be announced"). Fest steht, dass Fans dieses Jahr an gleich zwei unterschiedlichen Abenden mit Wrestlemania beglückt werden. Statt an einem Abend bis zu acht Stunden lang am Stück vor dem Fernseher zu sitzen, teilt die WWE das Event auf zwei unterschiedliche Abende auf - also den 10. und den 11. April 2021. Welche Kämpfe wann stattfinden klären wir im Laufe dieses Artikels!

Wichtig zu beachten ist aber eines, wenn man vom Datum spricht: Da WrestleMania logischerweise in den USA stattfindet, sollte man die Zeitverschiebung nicht außer Acht lassen - sechs Stunden Unterschied sind es von Deutschland zur US-amerikanischen Ostküste, wo Wrestlemania 37 ausgetragen wird.

Super Bowl und jetzt Wrestlemania 2021: Tampa Bay ist wieder Austragungsort

Apropos Ostküste: Wir sollten einen Blick auf den Austragungsort werfen - im Raymond James Stadium ist aktuell nämlich trotz Corona jede Menge los!

Schon Anfang Februar fand hier der 55. Super Bowl statt, bei dem die Heimmannschaft Tampa Bay Buccaneers sich mit 31:9 gegen die Kansas City Chiefs durchsetzen konnte.

Stimmung bei WrestleMania 37: Tausende Fans in Florida zugelassen

Schon damals war beachtlich, dass die örtlichen Behörden eine größere Menge an Anhänger:innen in das Stadion gelassen haben: 24.835 Zuschauer durften sich da das Aufeinandertreffen von Tom Brady und Patrick Mahomes anschauen.

Auch die WWE rechnet mit ähnlichen Zahlen: Wahrscheinlich werden 45.000 Menschen zugelassen - aufgeteilt auf die zwei Abende, an denen das Event stattfindet. Im Vergleich zu den meisten anderen Ländern der Welt hat die USA ein sehr hohes Tempo bei den Impfungen gegen das Coronavirus, über 25% der Bevölkerung haben hier bereits eine erste Impfung erhalten (Stand: 26. März).

Wrestlemania 2021: Diese Matches erwarten uns bei der 37. Ausgabe

Datum und Austragungsort sind ja schön und gut - aber ohne Matches findet Wrestlemania nicht statt! Deshalb schauen wir uns in den folgenden Abschnitten die Kämpfe etwas genauer an. Spoiler: Ein musikalischer Weltstar ist hierbei auch zu sehen.

Wrestlemania am Samstag: Diese Kämpfe finden am 10. April statt

Fest stehen aktuell für den Samstag, 10. April, bisher diese Kämpfe. Mit dabei: Bad Bunny, welcher mit Stars wie Drake, Cardi B oder J Lopez schon die ein oder anderen Musikcharts gestürmt hat.

Wettbewerb Bobby Lashley (C) Drew McIntyre WWE Championship Sasha Banks (C) Bianca Belair WWE SmackDown Women's Championship The New Day (C) AJ Styles & Omos Raw Tag Team Championship Bad Bunny & Damian Priest The Miz & John Morrison Singles Match Braun Strowman Shan McMahon Singles Match Cesaro Seth Rollins Singles Match

Wrestlemania am Sonntag: So geht's am 11. April zur Sache

Auch am Sonntag, dem 11. April, stehen wieder einige hochklassige Wettbewerbe an. Wie schon am Samstag sind es auch hier die bisher feststehenden Kämpfe - allerdings können noch weitere angekündigt werden.

Wettbewerb Roman Reigns (C) Edge vs. Daniel Bryan Singles match | WWE Universal Championship Randy Orton "The Fiend" Bray Wyatt Singles Match Asuka (C) Rhea Ripley Singles WWE Raw Women's Championship Big E (C) Apollo Crews WWE Intercontinental Championship Kevin Owens Sami Zayn Singles Match

Wer zeigt / überträgt WrestleMania 37? So wird WWE im TV und LIVE-STREAM übertragen

Schlechte Nachrichten für alle WWE-Fans: Seitdem sich Sky 2020 aus dem Wrestling-Geschäft zurückgezogen hat, gibt es keinen deutschen Fernsehsender mehr, der die WWE überträgt.

Stattdessen ist aber ein junger Streamingdienst in die Bresche gesprungen, der den Allermeisten bereits ein Begriff sein dürfte: DAZN (kostenloser Probemonat verfügbar) überträgt regelmäßig Events der WWE.

RAW und SmackDown live auf DAZN, WrestleMania nicht: So wird die WWE übertragen

Die WWE-Shows RAW und SmackDown sind auf der Plattform zu sehen - zwei der drei großen wöchentlichen WWE-Sendungen sind hier also verfügbar. Für Wrestling-Anhänger:innen ein Paradies, ein Manko hat DAZN aber.

Auch der beliebte und im ersten Monat kostenlose Streamingdienst überträgt nicht WrestleMania 37 - hierfür müsst ihr euch also andere Möglichkeiten suchen. Unser Tipp: WWE Network.

WWE Network überträgt WrestleMania: Erster Monat ist kostenlos!

Das hauseigene Streamingportal der WWE überträgt selbstverständlich das Megaevent des Jahres und ist via LIVE-STREAM verfügbar - Fans mit modernen Smart-TVs können sich also WrestleMania 37 in gewohnter Top-Qualität auf dem Flachbildschirm im Wohnzimmer anschauen!

Gute Nachrichte für alle WWE-Neulinge: Kosten tut der Spaß im ersten Monat nichts, wie auch bei DAZN ist der erste Monat kostenlos! Im Anschluss daran werden für WWE Network 9,99 Euro monatlich fällig.