"Wurde am Ende des Tages doch nicht gebraucht": Ehemaliger BVB-Keeper packt über geplatzten Wechsel zum FC Bayern aus

"Eigentlich war schon alles zwischen uns geklärt", sagte der 32-Jährige bei Sport1. Der Transfer des Torhüters, der aktuell bei Ludogorets in Bulgarien unter Vertrag steht, platzte jedoch. "Am Ende des Tages wurde ich doch nicht gebraucht. Sven Ulreich hat dann weitergemacht und seinen Vertrag verlängert", blickte Bonmann zurück.

Zu Beginn seiner Karriere kam er 2013 zu den Schwarz-Gelben und dabei in der zweiten Mannschaft zum Einsatz. Unter den Trainern Jürgen Klopp und Thomas Tuchel durfte er auch als dritter Profikeeper Erfahrung sammeln. "Klopp war eine väterliche Figur, hatte immer ein offenes Wort und ein unglaubliches Gespür für Menschen und Situationen", erinnerte er sich.

"Tuchel ist taktisch ein absoluter Fachmann, ein Detailfanatiker. Er ist geradezu besessen von Perfektion. Aber jeder Spieler, mit dem ich später noch Kontakt hatte, hat im Nachhinein gesagt: Mensch, der hat mich wirklich zu einem besseren Spieler gemacht", so Bonmann.