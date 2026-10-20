Wunschtransfer des FC Barcelona? Hansi Flick will wohl kommenden deutschen Nationalspieler holen

Interesse an Jeltsch wird Barca schon länger nachgesagt. Wie die spanische Zeitung Sport berichtet, hat Trainer Hansi Flick den Verteidiger nun sogar als oberstes Transferziel auserkoren, um die Defensive der Katalanen zu verstärken.

Demnach beschäftige sich der 61-Jährige bereits seit geraumer Zeit mit Jeltsch, der zu den größten Abwehrtalenten Deutschlands gehört. Flick strebe einen Transfer für die kommende Spielzeit an. Die Spielerseite soll zudem bereits Kontakt mit Barca aufgenommen haben.

Allerdings hat sich auch Inter Mailand dem Bericht zufolge schon mit Jeltschs Beratern ausgetauscht. Ebenfalls Interesse an dem 20-Jährigen wurden zuletzt auch Real Madrid, Juventus Turin, Arsenal und dem FC Bayern München nachgesagt.

Hat der VfB Stuttgart schon einen Jeltsch-Ersatz?

Jeltsch ist noch bis 2030 vertraglich an die Schwaben gebunden, kann den Verein bei einem passenden Angebot aber wohl verlassen. Schon in der vergangenen Spielzeit hatte es Abwanderungsgerüchte gegeben. Als potenzieller Ersatzkandidat gilt dem Vernehmen nach unter anderem Panagiotis Retsos Olympiakos Piräus, der unlängst auch bei der griechischen Nationalmannschaft in der Nations League überzeugt hatte und zudem Bundesliga-Erfahrung mitbringt. Von 2017 bis Anfang 2022 stand der inzwischen 28-Jährige bei Bayer Leverkusen unter Vertrag, wurde aufgrund von mangelnder Spielzeit aber auch zweimal verliehen.

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Jeltsch war hingegen erstmals zum DFB-Team eingeladen worden. Als einer der wenigen Spieler aus Jürgen Klopps XXL-Aufgebot kam der Verteidiger, der sowohl innen und rechts als auch im defensiven Mittelfeld agieren kann, jedoch nicht zum Einsatz. Dennoch bestehen aktuell keine Zweifel an einer großen Zukunft für Deutschland.

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Hat Finn Jeltsch schon unter Jürgen Klopp fürs DFB-Team gespielt?

Das ließ auch Klopp bei seiner vielbeachteten Pressekonferenz im Rahmen der ersten Kader-Nominierung durchblicken, als er explizit auf Jeltsch einging. "Unter den Spielern, die mir jetzt nicht sofort geläufig waren, war Finn der erste, der mir aufgefallen ist", sagte er und betonte: "Weil du guckst auf die Statistik und denkst: Alter, Einsätze, hä? Was ist das denn? Und dann guckt man ein bisschen genauer hin und stellt fest: außergewöhnlicher Verteidiger, der es sehr gut macht, eine außergewöhnliche Athletik hat und kicken kann."

Trotz seines jungen Alters hat Jeltsch bereits 41 Bundesliga-Einsätze auf dem Buckel. Hinzu kommen über 20 Auftritte in DFB-Pokal, Champions League und Europa League. Anfang 2025 war er für 9,5 Millionen Euro vom 1. FC Nürnberg an den Neckar gewechselt, nachdem er bereits als Teenager Stammspieler in der 2. Bundesliga war. Im Nachwuchsbereich krönte er sich obendrein zum U17-Welt- und Europameister. Außerdem gewann er 2025 die renommierte Fritz-Walter-Medaille in Gold - vor Said El Mala vom 1. FC Köln.

In dieser Spielzeit ließ ihn VfB-Trainer in acht von neun Pflichtspielen von Beginn an ran, siebenmal blieb er über die volle Distanz auf dem Platz. Beim 4:1 gegen Köln gelang Jeltsch sogar eine Vorlage.



