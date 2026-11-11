Wunschkandidat dank Trainer-Domino: Pep Guardiola vor Rückkehr als Trainer in den Weltfußball?

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Der bevorstehende Abgang von Mauricio Pochettinos zu Manchester United könnte Pep Guardiola den Weg zurück ins Trainergeschäft ebnen.

Wie The Athletic unter Berufung auf "Quellen, die mit der Situation vertraut sind", berichtet, werde im Verband intensiv über die Personalie Guardiola auf verschiedenen Ebenen des Einstellungsprozesses diskutiert. Es werde erwartet, dass Guardiola der Topfavorit auf den Posten ist, sollte Pochettino trotz seines erst nach der WM im Sommer bis 2030 verlängerten Vertrags einen Wechsel zu Manchester United forcieren.

Bei den Red Devils wird aktuell in Monaco die Zukunft von Michael Carrick geklärt. Am Mittwoch reisten Geschäftsführer Omar Berrada und Sportdirektor Jason Wilcox ins Fürstentum, um mit Minderheitseigentümer Sir Jim Ratcliffe Klarheit in die Angelegenheit zu bringen.

Sollte United Carrick wie erwartet freistellen und Pochettino holen, müsste man die Ausstiegsklausel in Höhe von zehn Millionen Euro für den Argentinier beim US-Verband bezahlen. Pochettino galt bereits 2022 als Kandidat bei ManUnited, damals machten die Red Devils aber Erik ten Hag zum neuen Cheftrainer.

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Manchester United hat ein einziges der ersten zehn Premier-League-Spiele gewonnen. Auf Tabellenplatz 18 liegend lautet Abstiegskampf die aktuelle Realität. Hinzukommen teils desaströse Auftritte in der Champions League wie gegen Como (1:4) oder Bournemouth in der Liga (0:3) und das League-Cup-Aus gegen Brighton Mitte September. Zuletzt gelang es den Red Devils gleich zweimal, einen zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand auf spektakuläre Weise noch umzubiegen.

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In der Königsklasse gab es gegen die Roma sogar noch einen 3:2-Sieg, in der Premier League trennte man sich 4:4 von Aston Villa nach 0:2- und 2:4-Rückstand. Dennoch steht Carrick, der United erst in der vergangenen Saison mit einer bärenstarken Rückrunde zurück in die Champions League geführt hatte, nun vor dem Aus.

Guardiola noch zu erschöpft für Italien-Job

Guardiola hatte indes seinen Vertrag bei Stadtrivale Manchester City nicht mehr verlängert und sich nach zehn überaus erfolgreichen Jahren bei den Skyblues verabschiedet. Nach der verpatzten WM-Qualifikation Italiens soll Guardiola nach Angaben von Paolo Maldini kurz vor einer Anstellung als neuer Trainer der Squadra Azzurra gestanden haben.

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Das bestätigte der mittlerweile zurückgetretene ehemalige Technische Direktor der Nationalmannschaft dem Corriere della Serra. "Wir sind nach Barcelona gefahren, um ihn zu treffen, haben zusammen zu Mittag gegessen und einen ganzen Tag lang gesprochen. Es reizte ihn sehr. Er war sehr nah dran, zuzusagen. Er hatte sogar angefangen, Aufstellungen auf Zettel zu schreiben", erzählte Maldini.

Dass Guardiola dem vierfachen Weltmeister letztlich absagte, habe keineswegs an finanziellen Forderungen gelegen, wie es einige Medien suggeriert hatten. "Das Geld, die 20 Millionen Euro, von denen die Rede war, war nie ein Thema. Pep hat uns ganz klar gesagt: Gebt mir einen Euro weniger als der letzte Nationaltrainer bekommen hat, dann passt es für mich", so Maldini.

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Stattdessen habe sich der 55-Jährige noch nicht bereit gefühlt, erneut einen Verein oder eine Nationalmannschaft zu übernehmen. Guardiola habe "aus Erschöpfung nein gesagt", erläuterte Maldini: "Er kommt aus zehn zermürbenden Jahren in der Premier League. Er hat sich am Rücken operieren lassen. Er will sich ausruhen."

Getty Images

Guardiola schon früher begeistert von Trainer-Arbeit in den USA

Damit könnte es nun bald vorbei sein. Sollte der US-Verband tatsächlich bei Guardiola in die Vollen gehen, würde man womöglich sogar offene Türen einrennen. Schließlich zeigte sich der Katalane, der während seines Sabbaticals vor seinem Engagement beim FC Bayern ein Jahr in New York lebte, bereits vor zwei Jahren als Pochettino in den USA übernahm durchaus angetan von den Voraussetzungen, als US-Nationaltrainer zu arbeiten.

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"Es ist faszinierend, in den USA ein Projekt über viele Jahre aufzubauen und mit der Nationalmannschaft den nächsten Schritt zu machen. Das Potenzial in den USA ist enorm, angesichts der vielen Menschen, der vielfältigen Sportarten und so weiter", sagte er auf einer Pressekonferenz.

Immer wieder hatte Guardiola außerdem über seinen Wunsch gesprochen, einmal als Trainer bei einer Weltmeisterschaft an der Seitenlinie zu stehen. Vor ein paar Jahren war sein Wunschteam selbstredend die spanische Nationalmannschaft, die jedoch mit Luis de la Fuente aktuell einmal mehr eine goldene Ära erlebt und amtierender Welt- und Europameister ist.