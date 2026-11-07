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Deutschland 3 Liga
team-logoWürzburger Kickers
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Würzburger Kickers vs. Hoffenheim II heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Würzburger Kickers - Hoffenheim II
Würzburger Kickers
Hoffenheim II
Deutschland 3 Liga

In der Deutschland 3 Liga spielt Würzburger Kickers gegen Hoffenheim II. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

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Würzburger Kickers vs. Hoffenheim II: Anstoßzeit

crest
Deutschland 3 Liga - Spielwoche 13

In der 3. Liga empfangen die Würzburger Kickers die Reserve von TSG Hoffenheim. Beide Mannschaften befinden sich in einer unbeständigen Phase und brauchen Punkte, um ihre jeweiligen Saisonziele nicht aus den Augen zu verlieren.

Die Kickers von Trainer Michael Schiele stehen aktuell auf Tabellenplatz 15 – ein Rang, der in der Nähe der Abstiegszone Unbehagen bereitet. Zuletzt kassierte Würzburg eine empfindliche 0:4-Niederlage bei Meppen, nachdem zuvor ein 2:0-Heimsieg gegen Waldhof Mannheim für kurze Aufbruchsstimmung gesorgt hatte.

Hoffenheim II reist nach einer 0:1-Niederlage gegen Viktoria Köln an und belegt derzeit Tabellenplatz 9. Trainer Stefan Kleineheismann muss eine Mannschaft aufrichten, die in den vergangenen Wochen zu wenig Konstanz gezeigt hat.

Die Partie hat für beide Seiten Gewicht. Würzburg kämpft darum, den Anschluss nach oben nicht vollends zu verlieren, während Hoffenheim II verhindern will, tiefer in die Tabellenmitte abzurutschen.

Wo das Spiel heute live zu sehen ist, erfahrt ihr nachfolgend.

Themen der Woche: Was war bei Würzburger Kickers und Hoffenheim II los?

Die Würzburger Kickers kommen mit einer Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt setzte es eine deutliche 0:4-Niederlage bei Meppen. Zuvor hatte Würzburg Waldhof Mannheim mit 2:0 besiegt. Insgesamt erzielte das Team in diesem Zeitraum sieben Tore und kassierte acht.

Hoffenheim II weist aus den vergangenen fünf Pflichtspielen einen Sieg, eine Niederlage und drei weitere Niederlagen auf – konkret: ein Sieg, null Unentschieden, vier Niederlagen. Das jüngste Spiel endete mit einem 0:1 gegen Viktoria Köln, davor verlor die Mannschaft mit 1:4 gegen Waldhof Mannheim. Einzig der 2:1-Sieg gegen SC Verl war ein positiver Ausreißer. Hoffenheim II traf in fünf Spielen sechsmal und kassierte elf Gegentore.

WUK

WUK - Form

HRO
N0-2
HAV
U2-2
WMA
S2-0
SVM
N4-0
FOK
S1-2
Tor erzielt (kassiert)
6/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
TSG

TSG - Form

DUI
N3-2
VFB
N3-2
VEL
S2-1
WMA
N4-1
FCK
N0-1
Tor erzielt (kassiert)
7/12
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Würzburger Kickers vs. Hoffenheim II: Aufstellungen

Würzburger Kickers vs Hoffenheim II Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • M. Schiele

Würzburger Kickers vs. Hoffenheim II: Form

WUK

WUK - Form

HRO
N0-2
HAV
U2-2
WMA
S2-0
SVM
N4-0
FOK
S1-2
Tor erzielt (kassiert)
6/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
TSG

TSG - Form

DUI
N3-2
VFB
N3-2
VEL
S2-1
WMA
N4-1
FCK
N0-1
Tor erzielt (kassiert)
7/12
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Würzburger Kickers vs. Hoffenheim II: Bilanz direkte Duelle

Würzburger Kickers vs. Hoffenheim II: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Viktoria KölnViktoria KölnFCK
139223618+1829
S
S
S
U
U
2
MSV DuisburgMSV DuisburgDUI
139223318+1529
S
U
N
U
S
3
RW EssenRW EssenESN
138322113+827
S
S
S
N
S
4
Wehen WiesbadenWehen WiesbadenSVW
136342617+921
S
S
S
U
S
5
IngolstadtIngolstadtFCI
136341919021
S
U
S
S
S
6
SaarbrückenSaarbrückenSAB
136253126+520
N
S
N
S
N
7
Alemannia AachenAlemannia AachenALA
136251919020
N
S
S
S
N
8
Waldhof MannheimWaldhof MannheimWMA
136162320+319
S
N
S
N
N
9
Hansa RostockHansa RostockHRO
135442222019
S
N
U
N
N
10
Hoffenheim IIHoffenheim IITSG
125162120+116
N
N
S
N
N
11
Fortuna DüsseldorfFortuna DüsseldorfF95
134451417-316
N
U
U
N
S
12
MeppenMeppenSVM
124351617-115
U
S
U
S
U
13
VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart IIVFB
124352123-215
U
N
S
S
U
14
Preußen MünsterPreußen MünsterPRM
134362125-415
N
N
S
N
N
15
Würzburger KickersWürzburger KickersWUK
124261724-714
S
N
S
U
N
16
Jahn RegensburgJahn RegensburgSSV
123452221+113
S
N
U
U
S
17
SC VerlSC VerlVEL
123361726-912
N
N
N
U
U
18
Sonnenhof GroßaspachSonnenhof GroßaspachSHG
133371329-1612
N
N
N
S
U
19
Fortuna KölnFortuna KölnFOK
132471016-610
N
N
N
N
N
20
TSV HavelseTSV HavelseHAV
132471729-1210
N
U
S
U
U
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg

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