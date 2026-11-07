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Würzburger Kickers vs. Hoffenheim II: Anstoßzeit

In der 3. Liga empfangen die Würzburger Kickers die Reserve von TSG Hoffenheim. Beide Mannschaften befinden sich in einer unbeständigen Phase und brauchen Punkte, um ihre jeweiligen Saisonziele nicht aus den Augen zu verlieren.

Die Kickers von Trainer Michael Schiele stehen aktuell auf Tabellenplatz 15 – ein Rang, der in der Nähe der Abstiegszone Unbehagen bereitet. Zuletzt kassierte Würzburg eine empfindliche 0:4-Niederlage bei Meppen, nachdem zuvor ein 2:0-Heimsieg gegen Waldhof Mannheim für kurze Aufbruchsstimmung gesorgt hatte.

Hoffenheim II reist nach einer 0:1-Niederlage gegen Viktoria Köln an und belegt derzeit Tabellenplatz 9. Trainer Stefan Kleineheismann muss eine Mannschaft aufrichten, die in den vergangenen Wochen zu wenig Konstanz gezeigt hat.

Die Partie hat für beide Seiten Gewicht. Würzburg kämpft darum, den Anschluss nach oben nicht vollends zu verlieren, während Hoffenheim II verhindern will, tiefer in die Tabellenmitte abzurutschen.

Wo das Spiel heute live zu sehen ist, erfahrt ihr nachfolgend.

Themen der Woche: Was war bei Würzburger Kickers und Hoffenheim II los?

Die Würzburger Kickers kommen mit einer Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt setzte es eine deutliche 0:4-Niederlage bei Meppen. Zuvor hatte Würzburg Waldhof Mannheim mit 2:0 besiegt. Insgesamt erzielte das Team in diesem Zeitraum sieben Tore und kassierte acht.

Hoffenheim II weist aus den vergangenen fünf Pflichtspielen einen Sieg, eine Niederlage und drei weitere Niederlagen auf – konkret: ein Sieg, null Unentschieden, vier Niederlagen. Das jüngste Spiel endete mit einem 0:1 gegen Viktoria Köln, davor verlor die Mannschaft mit 1:4 gegen Waldhof Mannheim. Einzig der 2:1-Sieg gegen SC Verl war ein positiver Ausreißer. Hoffenheim II traf in fünf Spielen sechsmal und kassierte elf Gegentore.

Würzburger Kickers vs. Hoffenheim II: Aufstellungen

Würzburger Kickers vs. Hoffenheim II: Form

Würzburger Kickers vs. Hoffenheim II: Bilanz direkte Duelle

Würzburger Kickers vs. Hoffenheim II: Die Tabellen