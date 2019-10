Würzburger Kickers vs. MSV Duisburg: Die 3. Liga heute live in TV und LIVE-STREAM sehen

13. Spieltag in der 3. Liga: Die Würzburger Kickers treffen auf den MSV Duisburg. Goal verrät, wo das Spiel live in TV und LIVE-STREAM gezeigt wird.

In der geht es richtig eng zu: Die Würzburger Kickers treffen am Samstagnachmittag um 14 Uhr auf den . TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen und der LIVE-TICKER - alle Infos erhaltet Ihr hier.

Die Hausherren haben nach zwölf Spieltagen in der dritthöchsten deutschen Spielklasse 16 Zähler auf dem Konto und könnten mit einem Heimsieg bis auf drei Punkte an den heutigen Gegner heranrücken.

Der MSV steht nach jetzigem Stand an der dritten Position, vor den Zebras sind nur noch der Hallesche FC und die SpVgg Unterhaching. Zwei Punkte trennen den ehemaligen Bundesligisten von der Tabellenspitze. Mit 27 Treffern stellen die Gäste die beste Offensive der Liga.

Würzburger Kickers vs. MSV Duisburg läuft heute live im TV und im LIVE-STREAM. Goal liefert alle Informationen zur Übertragung der 3. Liga. In diesem Artikel erfahrt Ihr kurz vor Anpfiff die offiziellen Aufstellungen!

Würzburger Kickers vs. MSV Duisburg: Die 3. Liga auf einen Blick

Duell Würzburger Kickers vs. MSV Duisburg Datum Samstag, 26. Oktober 2019 | 14 Uhr Ort flyeralarm Arena, Würzburg Zuschauer 13.090 Plätze

3. Liga: Würzburger Kickers vs. MSV Duisburg heute live im TV sehen

Würzburger Kickers vs. MSV Duisburg gibt es heute Nachmittag live im deutschen Fernsehen zu sehen. An diesem Samstag gibt es nur eine einzige Möglichkeit, wie die vollen 90 Minuten heute live im TV gezeigt werden.

Magenta Sport zeigt / überträgt Würzburger Kickers vs. MSV Duisburg heute live im TV

Der Sender, der in Sachen Rechte für die 3. Liga die Hosen an hat, ist Magenta Sport. Der TV-Sender zeigt / überträgt die vollen 90 Minuten eines jeden Spiels und hat auch eine Konferenz im Angebot. Der hauseigene Sender der Telekom präsentiert somit auch Würzburger Kickers vs. MSV Duisburg live auf Magenta Sport.

Es gibt jedoch keine guten Nachrichten, die auf eine kostenlose Übertragung gehofft hatten. Denn: Magenta Sport ist kostenpflichtig. Lediglich Kunden der Telekom können den Sender ein Jahr lang gratis empfangen, anschließend kostet er auch für sie 4,95 € monatlich. Außerdem: Wer keinen Telekom-Vertrag hat, zahlt 16,95 Euro / Monat oder 9,95 Euro / Monat im Jahresabo . Alle Infos zu den Paketen findet Ihr hier.

Würzburger Kickers vs. MSV Duisburg heute live im TV auf Magenta Sport

Beginn der Übertragung: 13.45 Uhr

13.45 Uhr Spielbeginn: 14 Uhr

14 Uhr Kommentar: Markus Höhner

Markus Höhner Moderation: Holger Speckhahn

Außerdem wird die Begegnung zwischen Würzburg und Duisburg Teil der Konferenz sein. Hier geht's lang.

Wir wollen der Familie helfen und werden deshalb bei unserem #HeimspielamDalle gegen den MSV Duisburg Spendenboxen aufstellen: 👉 https://t.co/eY88zhANoc 🔴⚪️ #Kickershilft pic.twitter.com/Oo4tTWUQzJ — FC Würzburger Kickers (@fwk_1907) October 25, 2019

Würzburger Kickers vs. MSV Duisburg heute live im Free-TV sehen?

Zwei regionale Sender der ARD sind neben Magenta Sport ebenfalls immer im Bilde, wenn die 3. Liga live im deutschen Fernsehen kommt. An diesem Wochenende kommt Würzburger Kickers vs. MSV Duisburg leider nicht live im frei empfangbaren Fernsehen, denn die ARD-Sender haben sich für andere Spiele entschieden. Am Samstag um 14 Uhr kommen folgende Spiele live im Free-TV.

Würzburger Kickers vs. MSV Duisburg (MDR / WDR)

Hansa Rostock - TSV (NDR / BR)

3. Liga: Würzburger Kickers vs. MSV Duisburg heute im LIVE-STREAM schauen

Wir wissen es nun: Würzburger Kickers vs. MSV Duisburg wird am Samstagnachmittag live im TV bei Magenta Sport gezeigt / übertragen. Nun erfahrt Ihr, wie die Begegnung heute im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen wird.

Würzburger Kickers vs. MSV Duisburg heute im LIVE-STREAM von magentasport.de

Würzburger Kickers vs. MSV Duisburg ist eines der Spiele am 13. Spieltag der 3. Liga in . Die Rechte für die Übertragung der Begegnung im TV liegen bei Magenta Sport - und genau dieser Sender zeigt / überträgt die Partie in voller Länge auch im LIVE-STREAM.

Alles, was Ihr dafür tun müsst, ist ein Abonnement abschließen. Das Duell der 3. Liga läuft nur dann auf Eurem PC, Tablet oder Smartphone, wenn Ihr Euch als Neukunde registriert. Habt Ihr bereits einen Account, seht Ihr nur bei Magenta Würzburger Kickers vs. MSV Duisburg live und in voller Länge. Alle Infos zu den Preisen gibt es im oberen Teil des Textes.

An Kommentator und Moderator ändert sich nichts. Ihr habt bereits ein Abo und wollt jetzt Fußball live sehen? Dann gelangt Ihr hier direkt zum LIVE-STREAM.

Würzburger Kickers vs. MSV Duisburg heute im kostenlosen LIVE-STREAM bei SWR und BR sehen?

Würzburger Kickers vs. MSV Duisburg heute kostenlos online anschauen? Das wäre ein Traum. Doch leider entspricht dieser Traum nicht der Wirklichkeit.

Würzburger Kickers vs. MSV Duisburg kommt heute nicht im LIVE-STREAM bei einem der Sender der ARD, weil sich das frei empfangbare Fernsehen für andere Partien entschieden hat. Die Rechte liegen diesmal ausschließlich bei Magenta Sport.

3. Liga: Würzburger Kickers vs. MSV Duisburg - Die Aufstellungen

Aufstellung Würzburger Kickers:

Müller - Ronstadt, Hägele, Schuppan, Herrmann - Gnaase, Rhein - Kaufmann, Ronstadt, Vrenezi - Pfeiffer

Gnaase und Pfeiffer kehren zurück: Mit dem gleichen Kader und der gleichen Startelf vom #HeimsiegamDalle gegen den TSV 1860 München gehen wir in das @3_liga-#HeimspielamDalle gegen den @MSVDuisburg! #FWKMSV pic.twitter.com/qj1orFU4fT — FC Würzburger Kickers (@fwk_1907) October 26, 2019

Aufstellung MSV Duisburg:

Weinkauf - Brügmann, Boeder, Gembalies, Sicker - Albutat, Jansen - Stoppelkamp, Daschner, Mickels - Vermeij

Eine Änderung in der Kette: #Brügmann beginnt für den erkrankten #Bitter. #Engin und #Schmeling fallen kurzfristig aus. Eine Stunde noch, dann heißt es kämpfen und siegen, Zebras! 💪 pic.twitter.com/knm7K15ZQs — MSV Duisburg (@MSVDuisburg) October 26, 2019

3. Liga: Würzburger Kickers vs. MSV Duisburg heute live im TICKER verfolgen

Ihr habt keine Gelegenheit, die vollen 90 Minuten von Würzburger Kickers vs. MSV Duisburg heute live im TV zu sehen? Und auch der LIVE-STREAM von Magenta Sport ist keine Option? Dann schaut Ihr natürlich erst einmal in die Röhre, doch Goal schafft Abhilfe.

Denn mit dem kostenlosen LIVE-TICKER zu Würzburger Kickers vs. MSV Duisburg verpasst Ihr an diesem Samstag keine Sekunde und erfahrt, wie sich die Würzburger Kickers gegen den Favoriten aus Duisburg schlagen.

Rund 20 Minuten vor Anpfiff in Würzburg beginnt die LIVE-Berichterstattung des zuständigen Kollegen. Neben den Aufstellungen bekommt Ihr auch die Ausgangslage und Stimmen zum Spiel geschildert. Dann beginnen die vollen 90 Minuten und Ihr könnt die 3. Liga live im Ticker verfolgen.