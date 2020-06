Würzburger Kickers vs. Hansa Rostock: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER und Co. - so wird die 3. Liga übertragen

imago images / Andy Buenning

Endspurt in der 3. Liga: Am Samstag heißt es Würzburger Kickers vs. Hansa Rostock. Hier gibt es alle Infos zur Übertragung für Euch von Goal.