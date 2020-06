Würzburger Kickers gegen 1. FC Kaiserslautern heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: So wird die 3. Liga übertragen

33. Spieltag in der 3. Liga: Die Würzburger Kickers empfangen den 1. FC Kaiserslautern. Goal erklärt, wo das Spiel heute LIVE im TV übertragen wird.

Die nächste englische Woche in der 3. steht an: Die Würzburger Kickers treffen auf den . Die Partie wird um 19 Uhr in der Flyeralarm-Arena angepfiffen.

Die Kickers sind aktuell Tabellenfünfter mit 51 Punkten und sind noch mittendrin im Aufstiegsrennen – Tabellenführer Duisburg ist nur vier Punkte entfernt. Gegen Duisburg musste man sogar am Wochenende ran, man trennte sich 1:1 Unentschieden. Der heutige Gegner aus Kaiserslautern ist Zwölfter, reist aber mit einem 2:0 Sieg gegen den Chemnitzer FC im Gepäck an. Im Hinspiel konnte Würzburg Lautern mit 3:2 besiegen.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Würzburger Kickers gegen 1. FC Kaiserslautern heute LIVE im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem liefern wir kurz vor Spielbeginn die Aufstellungen beider Teams.

Würzburger Kickers gegen 1. FC Kaiserslautern (FCK) heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Details der Partie

Würzburger Kickers gegen 1. FC Kaiserslautern (FCK) heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragungsrechte der 3. Liga

Vorab eine gute Nachricht für alle Drittligafans: Es werden alle Spiele der 3. Liga live und in voller Länge übertragen! Möglich machen das die Öffentlich-rechtlichen Sender der ARD und der Pay-TV-Sender MagentaSport. Die Öffentlich-rechtlichen dürfen allerdings nur 86 Spiele zeigen. Goal verrät, welcher der beiden Sender heute das Spiel zwischen den Kickers und dem FCK überträgt.

🚘 Auch unser #HeimspielamDalle gegen den 1. FC Kaiserslautern könnt ihr wieder im Autokino im CINEWORLD live verfolgen: 👉 https://t.co/lqxMRIrAvd 🔴⚪ pic.twitter.com/zBem0EI2u5 — FC Würzburger Kickers (@fwk_1907) June 15, 2020

Würzburger Kickers gegen 1. FC Kaiserslautern (FCK) heute LIVE im TV

Für das heutige Spiel besitzt ausschließlich MagentaSport die Übertragungsrechte, die Partie gibt es also nicht kostenlos im Free-TV zu sehen. Magenta geht ab 18.45 Uhr auf Sendung, Alexander Kunz sitzt heute für Euch am Kommentatorenplatz. Ihr könnt das Spiel aber auch in der Konferenz verfolgen, hier kommentieren Alexander Klich und Martin Piller.

MagentaSport ist für alle Telekom-Kunden ein Jahr lang kostenlos, danach verlangt der Mobilfunkanbieter 4,95 Euro monatlich. Wer kein Telekom-Kunde ist, kann die 3. Liga trotzdem live verfolgen: Für 16,95 Euro im Monat oder als Jahresabo für 9,95 Euro im Monat könnt Ihr Euch an MagentaSport binden. Alle weiteren Infos zu Magenta findet Ihr hier.

Würzburger Kickers gegen 1. FC Kaiserslautern (FCK) heute LIVE im LIVE-STREAM

Wer gerade unterwegs ist oder keinen Magenga-Receiver besitzt, der kann das Spiel im LIVE-STREAM unter www.magentasports.de verfolgen. Der Telekom-Sender ist die einzig legale Möglichkeit, um Würzburg gegen Lautern zu streamen. Auch hier müsst Ihr entweder Kunde der Telekom sein oder ein Abonnement mit dem Sender abschließen, um Zugang zur Übertragung zu erhalten

Das Programm des Streams ist identisch mit dem der TV-Übertragung

Würzburger Kickers gegen 1. FC Kaiserslautern (FCK) heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Der LIVE-TICKER von Goal

Wer keine Lust hat, für die Übertragung Geld auszugeben, der kann das Spiel auch über den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal verfolgen. Hier erfahrt Ihr fast in Echtzeit, fast auf dem Rasen der Fyleralarm-Arena so passiert. Zudem liefert der Ticker interessante Statistiken rund um die 3. Liga – schaut mal rein!

Würzburger Kickers gegen 1. FC Kaiserslautern (FCK) heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr kurz vor Spielbeginn die Aufstellungen beider Teams!

Würzburger Kickers gegen 1. FC Kaiserslautern (FCK) heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Der Tabellenausschnitt

PLATZ MANNSCHAFT PUNKTE TORE 4 FC Hansa Rostock 51 45:35 5 Würzburger Kickers 51 58:51 6 50 52:38 ... ... ... ... 11 KFC Uerdingen 45 36:44 12 1. FC Kaiserslautern 44 49:50 13 1. FC Magdeburg 40 42:36

Würzburger Kickers gegen 1. FC Kaiserslautern heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragungen im Überblick