Würzburger Kickers vs. FCK (1. FC Kaiserslautern): TV, LIVE-STREAM, Aufstellung und Co. - so wird die 3. Liga heute live übertragen

Getty

In der 3. Liga kommt es zum Duell zwischen den Würzburger Kickers und dem 1. FC Kaiserslautern. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie anschauen könnt.