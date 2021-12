Würzburger Kickers - 1860 München heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung der 3. Liga

Wir starten in die letzte Spieltagswoche in diesem Jahr! Am Montag, 20.12. um 19:00 Uhr treffen wir im #HeimspielamDalle auf 1860 München. Leider wieder ohne Fans. Außerdem feiert unser Spieler Mirnes Pepić am Sonntag seinen 26. Geburtstag! Wir wünschen euch eine gute Woche! 🔴⚪ pic.twitter.com/6k6K8EfcHZ