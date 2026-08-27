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Jürgen KloppGetty Images
Daniel Buse

"Würde Jürgen Klopp wirklich bitten": Lothar Matthäus fordert Umdenken bei Neu-Bundestrainer Jürgen Klopp

Deutschland
Jürgen Klopp

Der neue Bundestrainer macht genau das, was Matthäus schon bei dessen Vorgänger überhaupt nicht gefallen hat.

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat den neuen Bundestrainer Jürgen Klopp wegen dessen anstehender Kader-Nominierung kritisiert. Dabei geht es ihm nicht um Personalentscheidungen, sondern allein um den Zeitpunkt der Bekanntgabe, wer in den Nations-League-Spielen mit dabei ist. "Ich würde Jürgen Klopp wirklich bitten, die Nominierungen künftig an einem Freitagvormittag oder -mittag zu machen", sagte Matthäus bei Sky. Aktuell ist geplant, dass der neue Bundestrainer seinen Kader am Donnerstag, 17. September, vorstellt.

Die Bekanntgabe an einem Donnerstag hatte Matthäus schon bei Klopps Vorgänger Julian Nagelsmann nicht gefallen. "Der DFB wollte doch jeden Stein umdrehen: Das wäre aus meiner Sicht einer dieser Steine gewesen", meckerte der 65-Jährige. Sein Argument, das gegen eine Nominierung am Donnerstag und für eine Nominierung am Freitag spricht, sind die internationalen Spiele, die in der Europa League und Conference League am Donnerstag ausgetragen werden.

"Es macht etwas mit der Psyche eines Spielers, wenn man vor einer wichtigen Partie danach gefragt wird", plädierte Matthäus dafür, die Europapokal-Duelle komplett abzuwarten. Außerdem müsse im Fall einer Verletzung, die sich ein Spieler am Donnerstag zuzieht, nicht nachnominiert werden.

Wer steht im ersten Klopp-Kader für die Nations League?

In der gerade begonnenen Saison spielen mit Bayer Leverkusen und der TSG 1899 Hoffenheim zwei deutsche Teams in der Europa League. Der SC Freiburg hat beste Aussichten, sich über die Playoffs für die Ligaphase der Conference League zu qualifizieren.

Die erste Kadernominierung von Jürgen Klopp wird mit Spannung erwartet. Bei seiner Antrittspressekonferenz hatte er angegeben, 57 Feldspieler auf seinem Zettel zu haben, die er aktuell genauer beobachtet.

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Häufig gestellte Fragen

Jürgen Klopp wurde am 16. Juni 1967 in Stuttgart geboren.

Ja, Jahre bevor Jürgen Klopp als Trainer zur Legende wurde, war er selbst als Fußballer aktiv. Seine Laufbahn begann 1972 in der Jugend des SV Glatten.

Klopps Karriere im Herrenfußball begann 1986 beim TuS Ergenzingen. Bis zu seinem Karriereende im Jahr 2001 stand er unter anderem beim 1. FC Pforzheim, den Amateuren von Eintracht Frankfurt, Viktoria Sindlingen, Rot-Weiss Frankfurt sowie – am längsten – beim 1. FSV Mainz 05 unter Vertrag. Für die Mainzer spielte er von 1990 bis 2001.

Jürgen Klopp zählt zu den erfolgreichsten Trainern Deutschlands. Als Cheftrainer von Borussia Dortmund wurde er in den Spielzeiten 2010/11 und 2011/12 Deutscher Meister. Zudem gewann er 2011/12 den DFB-Pokal sowie 2013 und 2014 den DFL-Supercup (heute: Franz Beckenbauer Supercup). Mit dem FC Liverpool sicherte er sich 2019/20 die englische Meisterschaft und die FIFA Klub-Weltmeisterschaft. In seinem Trophäenschrank stehen außerdem zwei englische Ligapokale und ein FA Cup. Den Höhepunkt seiner Trainerkarriere markierte der Gewinn der UEFA Champions League mit Liverpool in der Saison 2018/19. Insgesamt kommt Klopp auf 13 Titel als Trainer.

Klopp hat die Champions League einmal in seiner Karriere gewonnen - 2018/19 mit dem FC Liverpool.

Im Laufe seiner Karriere hatte Klopp das Privileg, zahlreiche Superstars zu trainieren. Zu den bekanntesten zählen wohl Robert Lewandowski, Mats Hummels, Ilkay Gündogan, Mohamed Salah, Sadio Mane und Virgil van Dijk. Bei der deutschen Nationalmannschaf trainiert er darüber hinaus künftig Florian Wirtz, Jamal Musiala, Joshua Kimmich und Co.

Laut mehreren Quellen (Forbes, IMDB) beläuft sich Klopps geschätztes Vermögen auf mehr als 50 Millionen Euro.

Jürgen Klopp ist Vater eines Sohnes namens Marc, der 1988 geboren wurde. Marc stammt aus Klopps erster Ehe und war selbst als Fußballer aktiv – unter anderem bei Borussia Dortmund II und Darmstadt 98.

Er ist seit 2005 mit Ulla Sandrock verheiratet. Zuvor war er mit Sabine Klopp liiert.

Für seine beiden äußerst erfolgreichen Spielzeiten mit dem FC Liverpool wurde Klopp 2019 und 2020 zum FIFA-Welttrainer des Jahres gekürt.

"Kloppo" ist der gebräuchlichste Spitzname des heutigen Bundestrainers. Der Spitzname "The Normal One" wird deutlich seltener verwendet. Diesen Titel gab Klopp sich selbst bei seiner Vorstellung im Jahr 2015 beim FC Liverpool – als Anspielung auf Jose Mourinhos berühmtes "The Special One"-Interview –, um seine Bodenständigkeit und Authentizität zu unterstreichen.

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