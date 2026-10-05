Der ehemalige DFB-Boss Oliver Bierhoff kann sich für Florian Wirtz vom FC Liverpool einen spektakulären Wechsel gut vorstellen.

"Ich traue ihm eigentlich mehrere Vereine zu", sagte Bierhoff, der von 2004 bis 2022 unterschiedliche Funktionärsposten beim DFB-Team inne hatte, in der Bild-Sendung "Die Lage der Liga" über Wirtz' Zukunft.

"Ich traue ihm auch zu, noch in anderen Ländern erfolgreich zu sein. Ich würde ihn gut zum Beispiel bei Hansi Flick in Barcelona sehen. Da hat er Platz, da hat er tolle fußballerische Mitspieler", brachte Bierhoff Wirtz mit einem möglichen künftigen Engagement bei Barca in Verbindung.

Wie hoch war die Ablöse für Florian Wirtz beim Wechsel zum FC Liverpool?

Der Spielmacher der deutschen Nationalmannschaft sei "ein absoluter Weltklasse-Spieler, der das jetzt noch mal bestätigen muss. Eben auch auf dem Platz mit seinen Leistungen", bewertete Bierhoff Wirtz' Situation seit dessen 125 Millionen Euro schwerem Transfer von Bayer Leverkusen nach Liverpool im vergangenen Jahr.

In seiner ersten Saison an der Anfield Road konnte der Mittelfeldmann die immens hohen Erwartungen an seine Person noch nicht erfüllen, in der englischen Öffentlichkeit sieht sich Wirtz immer wieder harscher Kritik ausgesetzt. Dennoch ist er seit seiner Ankunft in Liverpool zumeist gesetzt, unter dem neuen Trainer Andoni Iraola noch eindeutiger als bei dessen Vorgänger Arne Slot. In allen Premier-League- und Champions-League-Spielen der bisherigen Saison stand Wirtz in der Startelf der Reds, steuerte dabei einen Assist bei.

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Bierhoffs Barca-Aussagen sind trotz der Verbindungen zu Flick, unter dem Wirtz einst in der Nationalmannschaft spielte, indes freilich reine Spekulation. Die Katalanen sollen zwar vor einigen Jahren um Wirtz gebuhlt haben, unmittelbar vor dessen Wechsel 2025 waren sie allerdings nicht in der engeren Verlosung. Stattdessen streckten damals Real Madrid, Manchester City und allen voran der FC Bayern München ihre Fühler nach dem Edeltechniker aus, der sich aber letztlich eben für Liverpool entschied.

Wie lange ist der Vertrag von Florian Wirtz in Liverpool noch gültig?

Beim englischen Topklub ist Wirtz' Vertrag noch bis 2030 gültig, trotz der zuweilen schwierigen Situation gibt es aktuell keinerlei konkrete Anhaltspunkte für einen vorzeitigen Abschied. Was etwaige erneute Avancen der Bayern angeht, glaubt Ex-FCB-Boss Karl-Heinz Rummenigge nicht daran, dass solche zeitnah noch einmal Thema werden könnten und meinte mit Blick auf Wirtz im Interview mit der Abendzeitung München kürzlich nur: "Ob irgendwann trotzdem etwas anderes möglich ist? Ich weiß es nicht."

Im Trikot der deutschen Nationalmannschaft glänzte Wirtz derweil zuletzt mit zwei starken Auftritten gegen Serbien (2:0) und in Griechenland (0:0) und vertrat dabei den fehlenden etatmäßigen Kapitän Joshua Kimmich. Gegen die Griechen führte der 23-Jährige das DFB-Team als Kimmich-Vertreter auf den Platz, drei Tage zuvor gegen Serbien hatte Wirtz die Kapitänsbinde zur zweiten Halbzeit von Serge Gnabry übernommen.