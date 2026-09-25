"Vielleicht könnte das irgendwann eine Möglichkeit sein, wenn ich in Zukunft in der MLS oder irgendwo in dieser Richtung spiele – wegen der unterschiedlichen Saisonverläufe könnte man beides miteinander verbinden", erklärte American-Football-Fan Kane zu seinem Traum von der NFL.

Wenn er eines Tages die Chance bekäme, Kicker in der NFL zu sein, "würde ich es ernst nehmen", betonte der 33-Jährige. "Ich würde mir vorher sechs Monate bis ein Jahr Zeit nehmen, um gezielt dafür zu trainieren."

Im Moment sei das alles aber "nur etwas, was ich im Hinterkopf habe, denn aktuell habe ich das Gefühl, dass ich hier so lange wie möglich spielen möchte."

Kane, der sich mit England derzeit auf das Nations-League-Spiel gegen Weltmeister Spanien am Samstag vorbereitet, spielt seit 2023 für die Bayern. Sein aktueller Vertrag in München läuft zwar im kommenden Jahr aus, eine Verlängerung über 2027 hinaus zeichnet sich aber immer mehr ab. "Wir sind in guten Gesprächen und ziemlich nah dran", gab sich Kane dahingehend sehr zuversichtlich.