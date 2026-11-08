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WSG Tirol vs. Austria Wien: Anstoßzeit

Österreich 1. Bundesliga - Spielwoche 12 8. Nov. 2026 - 08:30 Tivoli Stadion Neu

Im Tivoli Stadion Neu in Innsbruck empfängt WSG Tirol den FK Austria Wien in der Österreich 1. Bundesliga. Für beide Mannschaften geht es um wichtige Punkte in einer Phase der Saison, in der die Tabellensituation zunehmend unter Druck gerät.

WSG Tirol präsentiert sich unter Trainer Philipp Semlic als schwankende Mannschaft. Zuletzt kassierte die Elf eine 2-1-Niederlage gegen LASK, hielt sich in der Tabelle aber auf Rang sieben und damit noch im gesicherten Mittelfeld.

Austria Wien steckt dagegen in einer tiefen Formkrise. Trainer Maximilian Uhlig sucht nach Antworten, nachdem sein Team zuletzt vier Pflichtspiele in Folge verloren hat – darunter ein 0-2 gegen Rapid Wien am vergangenen Wochenende.

Die Wiener reisen als Tabellenletzter nach Tirol und brauchen dringend Punkte, um den Anschluss nicht vollständig zu verlieren. Ein Auswärtssieg wäre für Austria Wien ein wichtiges Signal, dass die Mannschaft die Kurve noch kriegen kann.

Für WSG Tirol bietet die Partie die Gelegenheit, nach zuletzt zwei Niederlagen in der Liga wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden und den Abstand zur unteren Tabellenhälfte zu vergrößern.

Alle Infos zur Übertragung, zum Live-Stream und zur Anstoßzeit gibt es im Folgenden.

Themen der Woche: Was war bei WSG Tirol und Austria Wien los?

WSG Tirol kommt mit einer gemischten Bilanz in dieses Spiel: Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte die Mannschaft zwei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen. Das jüngste Ligaspiel endete mit einer 2-1-Niederlage gegen LASK, davor gab es ein 1-1 gegen Grazer AK. Positiv zu vermerken ist der 0-2-Auswärtssieg bei Wolfsberger AC. Insgesamt erzielte WSG Tirol in diesen fünf Spielen sieben Tore und kassierte acht.

Austria Wien befindet sich in einer alarmierenden Verfassung: Alle fünf jüngsten Pflichtspiele gingen verloren. Das letzte Ligaspiel endete mit einem 0-2 gegen Rapid Wien, zuvor unterlag die Mannschaft Altach mit 2-1 und Ried mit 3-2. In fünf Spielen erzielte Austria Wien lediglich sechs Treffer und kassierte acht – ein Bild, das die Krise deutlich widerspiegelt.

WSG Tirol vs. Austria Wien: Aufstellungen

WSG Tirol vs. Austria Wien: Form

WSG Tirol vs. Austria Wien: Bilanz direkte Duelle

WSG Tirol vs. Austria Wien: Die Tabellen