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Österreich 1. Bundesliga
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Tivoli Stadion Neu
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WSG Tirol vs. Austria Wien heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

WSG Tirol - Austria Wien
WSG Tirol
Austria Wien
Österreich 1. Bundesliga

In der Österreich 1. Bundesliga spielt WSG Tirol gegen Austria Wien. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

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WSG Tirol vs. Austria Wien: Anstoßzeit

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Österreich 1. Bundesliga - Spielwoche 12
Tivoli Stadion Neu

Im Tivoli Stadion Neu in Innsbruck empfängt WSG Tirol den FK Austria Wien in der Österreich 1. Bundesliga. Für beide Mannschaften geht es um wichtige Punkte in einer Phase der Saison, in der die Tabellensituation zunehmend unter Druck gerät.

WSG Tirol präsentiert sich unter Trainer Philipp Semlic als schwankende Mannschaft. Zuletzt kassierte die Elf eine 2-1-Niederlage gegen LASK, hielt sich in der Tabelle aber auf Rang sieben und damit noch im gesicherten Mittelfeld.

Austria Wien steckt dagegen in einer tiefen Formkrise. Trainer Maximilian Uhlig sucht nach Antworten, nachdem sein Team zuletzt vier Pflichtspiele in Folge verloren hat – darunter ein 0-2 gegen Rapid Wien am vergangenen Wochenende.

Die Wiener reisen als Tabellenletzter nach Tirol und brauchen dringend Punkte, um den Anschluss nicht vollständig zu verlieren. Ein Auswärtssieg wäre für Austria Wien ein wichtiges Signal, dass die Mannschaft die Kurve noch kriegen kann.

Für WSG Tirol bietet die Partie die Gelegenheit, nach zuletzt zwei Niederlagen in der Liga wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden und den Abstand zur unteren Tabellenhälfte zu vergrößern.

Alle Infos zur Übertragung, zum Live-Stream und zur Anstoßzeit gibt es im Folgenden.

Themen der Woche: Was war bei WSG Tirol und Austria Wien los?

WSG Tirol kommt mit einer gemischten Bilanz in dieses Spiel: Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte die Mannschaft zwei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen. Das jüngste Ligaspiel endete mit einer 2-1-Niederlage gegen LASK, davor gab es ein 1-1 gegen Grazer AK. Positiv zu vermerken ist der 0-2-Auswärtssieg bei Wolfsberger AC. Insgesamt erzielte WSG Tirol in diesen fünf Spielen sieben Tore und kassierte acht.

Austria Wien befindet sich in einer alarmierenden Verfassung: Alle fünf jüngsten Pflichtspiele gingen verloren. Das letzte Ligaspiel endete mit einem 0-2 gegen Rapid Wien, zuvor unterlag die Mannschaft Altach mit 2-1 und Ried mit 3-2. In fünf Spielen erzielte Austria Wien lediglich sechs Treffer und kassierte acht – ein Bild, das die Krise deutlich widerspiegelt.

WSG

WSG - Form

RIE
N1-2
WAC
S0-2
GAK
U1-1
FCW
S2-2
LAS
N2-1
Tor erzielt (kassiert)
7/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
WIE

WIE - Form

SGR
N0-2
RIE
N3-2
ALT
N2-1
HAR
N1-1
RAP
N0-2
Tor erzielt (kassiert)
4/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

WSG Tirol vs. Austria Wien: Aufstellungen

WSG Tirol vs Austria Wien Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • P. Semlic

WSG Tirol vs. Austria Wien: Form

WSG

WSG - Form

RIE
N1-2
WAC
S0-2
GAK
U1-1
FCW
S2-2
LAS
N2-1
Tor erzielt (kassiert)
7/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
WIE

WIE - Form

SGR
N0-2
RIE
N3-2
ALT
N2-1
HAR
N1-1
RAP
N0-2
Tor erzielt (kassiert)
4/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

WSG Tirol vs. Austria Wien: Bilanz direkte Duelle

Head to Head

WSG TirolUnentschiedenAustria Wien
1
1
3
Österreich 1. Bundesliga
Austria Wien badge
Austria Wien
WIE
0
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WSG
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END
Österreich 1. Bundesliga
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Austria Wien
WIE
0
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WSG Tirol
WSG
0
END
Österreich 1. Bundesliga
WSG Tirol badge
WSG Tirol
WSG
2
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Austria Wien
WIE
3
END
3Erzielte Tore8
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/3
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/3

WSG Tirol vs. Austria Wien: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Rapid WienRapid WienRAP
121101399+3033
S
S
S
S
S
2
RB SalzburgRB SalzburgSAL
11830296+2327
S
S
S
U
S
3
LASKLASKLAS
128133015+1525
S
S
N
S
N
4
Sturm GrazSturm GrazSGR
115421913+619
U
U
S
S
N
5
HartbergHartbergHAR
115242019+117
S
S
N
S
U
6
RiedRiedRIE
124442122-116
N
U
U
S
S
7
WSG TirolWSG TirolWSG
113351417-312
N
U
S
N
N
8
Austria LustenauAustria LustenauLUS
123271530-1511
S
N
N
N
N
9
Grazer AKGrazer AKGAK
12246929-2010
N
N
U
N
U
10
AltachAltachALT
113171117-610
U
S
N
S
N
11
Austria WienAustria WienWIE
112181022-127
N
N
N
N
U
12
Wolfsberger ACWolfsberger ACWAC
12138826-186
N
U
N
N
N
Championship Playoff
Play-offs Abstieg

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