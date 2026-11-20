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WSG Tirol vs. Austria Lustenau: Anstoßzeit

Österreich 1. Bundesliga - Spielwoche 13 21. Nov. 2026 - 11:00 Tivoli Stadion Neu

Im Tivoli Stadion Neu in Innsbruck empfängt WSG Tirol den Vorarlberger Klub Austria Lustenau in der Österreich 1. Bundesliga. Beide Mannschaften befinden sich im unteren Tabellendrittel und brauchen Punkte, um sich von den Abstiegsplätzen zu distanzieren.

WSG Tirol präsentiert sich unter Trainer Philipp Semlic als schwer zu bespielende Heimmannschaft. Die Innsbrucker kommen mit gemischten Gefühlen in diese Partie: Zuletzt gab es ein 1:1 gegen Austria Wien, davor eine Niederlage gegen LASK.

Austria Lustenau reist mit Rückenwind an. Trainer Markus Mader hat seine Mannschaft zuletzt in eine gute Form gebracht, darunter ein 2:1-Sieg gegen Grazer AK in der Bundesliga.

Die Ausgangslage ist klar: Lustenau gewann das Hinrundenduell dieser Saison in der Bundesliga mit 4:0 gegen Tirol und tritt mit Selbstvertrauen an. WSG Tirol wird auf heimischem Boden eine Reaktion zeigen wollen.

Wer die Partie live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.

Themen der Woche: Was war bei WSG Tirol und Austria Lustenau los?

WSG Tirol kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den jüngsten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Der letzte Ligaeinsatz endete mit einem 1:1 gegen Austria Wien, zuvor unterlag man LASK mit 1:2. Positiv zu vermerken: Ein 0:2-Auswärtssieg bei Wolfsberger AC zeigt die Torgefährlichkeit der Tiroler. Insgesamt erzielte WSG Tirol in diesen fünf Spielen sechs Tore und kassierte sieben.

Austria Lustenau weist in den letzten fünf Pflichtspielen drei Siege, keine Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Zuletzt gewann die Mader-Elf mit 2:1 gegen Grazer AK in der Bundesliga. Schmerzhaft waren die beiden 1:5-Niederlagen gegen RB Salzburg und Rapid Wien. In den fünf Partien erzielte Lustenau neun Tore, kassierte aber auch zwölf.

WSG Tirol vs. Austria Lustenau: Aufstellungen

WSG Tirol vs. Austria Lustenau: Form

WSG Tirol vs. Austria Lustenau: Bilanz direkte Duelle

WSG Tirol vs. Austria Lustenau: Die Tabellen