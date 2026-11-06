Wrexham gegen Wolverhampton Wanderers mit einem VPN sehen: So geht's

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. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besuchen Sie die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

England Championship - Spielwoche 15 7. Nov. 2026 - 07:30 SToK Cae Ras

Wrexham empfängt Wolverhampton Wanderers im SToK Cae Ras zu einem Spiel der EFL Championship. Für die Mannschaft von Phil Parkinson steht gegen den Tabellenzweiten eine der schwierigsten Prüfungen der Saison an.

Wrexham geht mit einem 2:0-Sieg gegen Middlesbrough im jüngsten Spiel in diese Partie. Das Ergebnis dürfte die Stimmung nach den beiden Niederlagen gegen Sheffield United und Blackburn Rovers deutlich gehoben haben. Der Erfolg beendete eine schwierige Phase und gab Parkinsons Mannschaft rechtzeitig Selbstvertrauen für ein Spiel, das einen ähnlich geschlossenen Auftritt erfordert.

Wrexham steht in der Championship auf Platz 16. Auch wenn das Ergebnis gegen Middlesbrough den Druck etwas verringert hat, darf der Klub nicht in die Unbeständigkeit zurückfallen, die einen Großteil seiner Saison geprägt hat. Das Fehlen wichtiger Offensivspieler hat die Durchschlagskraft im letzten Drittel geschwächt, und dieses Problem besteht weiterhin.

Wolverhampton Wanderers reist unter Trainer Cesar Peixoto in hervorragender Form nach Nordwales. Die Mannschaft hat vier ihrer letzten fünf Spiele in der Championship gewonnen, zuletzt mit 1:2 bei Bristol City und davor mit 3:0 gegen Cardiff City. Sie kommt als ernsthafter Aufstiegskandidat mit viel Rückenwind nach Wrexham.

Peixotos Mannschaft hat in ihren letzten drei Spielen nur ein Gegentor kassiert und verfügt über eine defensive Stabilität, die es schwer macht, gegen sie zu Chancen zu kommen. Für Wrexhams Angriff, dem weiterhin wichtige Spieler fehlen, wird es eine große Herausforderung, gegen die Abwehr von Wolverhampton Chancen herauszuspielen.

Der Unterschied in der Tabelle spricht für sich. Wolverhampton Wanderers kämpft um den direkten Aufstieg, während Wrexham versucht, einen sicheren Abstand zu den letzten drei Plätzen herzustellen. Beide Mannschaften sind hoch motiviert, allerdings aus völlig unterschiedlichen Gründen.

Hier erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen, um dieses Championship-Spiel live zu sehen, einschließlich TV-Sender, Livestream und Anstoßzeit.

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