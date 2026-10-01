Jürgen Klopp hat eine spannende Anekdote zu Bayern Münchens Torhüter Jonas Urbig ausgepackt, dem er am Donnerstag im Nations-League-Spiel gegen Serbien zu dessen Länderspieldebüt verhalf.

"Wow, was ein Torhüter", schwärmte Klopp vor der Partie in der Münchener Allianz-Arena beim ZDF von Urbigs Qualitäten - und erzählte dann, dass ihm jener schon vor einigen Jahren als Zweitliga-Keeper auffiel.

"Ich wusste, dass er in Fürth war - aber halt nicht so richtig, warum. Wir hatten mal ein Vorbereitungsspiel mit Liverpool gegen Fürth und danach hat mein damaliger Torwarttrainer direkt gesagt: 'Der Junge ist hochinteressant'", erinnerte sich Klopp an eine Beinahe-Testspielblamage mit den Reds in der Sommervorbereitung 2023.

Urbig vs. Klopp: Wie verlief das Testspiel zwischen Fürth und Liverpool?

Der damals noch 19-jährige Urbig war gerade vom 1. FC Köln an den Zweitligisten Greuther Fürth verliehen worden und machte seine Sache im Test gegen das große Liverpool trotz vier Gegentoren offensichtlich ziemlich gut. Die Fürther gewannen das Duell mit den seinerzeit von Klopp trainierten Engländern sogar fast, führten kurz vor Schluss mit 4:3. In der 89. Minute gelang dann Superstar Mohamed Salah, der die Anfield Road diesen Sommer in Richtung Trabzonspor verlassen hat, aber doch noch der Treffer zum 4:4-Endstand.

"Gestern sind wir hergefahren zur Pressekonferenz, da waren wir zwei Stunden zusammen im Auto: Wir wissen jetzt alles übereinander. Nichts dabei, was ich nicht wissen wollte", verriet Klopp, dass er Urbig bei der gemeinsamen Autofahrt zum Spielort nach München am Mittwoch besser kennenlernen konnte. "Wo kommt er her? Wer ist der Junge?", habe ihn dabei interessiert, erklärte der Bundestrainer. "Den Torwart habe ich ja gesehen jeden Tag im Training und es ist ja viel spannender, was für ein Kerl dahintersteckt."

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Nach dem Leih-Jahr in Fürth war Urbig 2024 zu seinem Jugendklub nach Köln zurückgekehrt und avancierte beim damaligen Zweitligisten aus der Domstadt zunächst zur Nummer eins. Nach einigen Monaten wurde er allerdings von Marvin Schwäbe auf die Bank verdrängt, Anfang 2025 folgte dann der Wechsel zu den Bayern. Dort wird der 23-Jährige seither als Nachfolger von Manuel Neuer aufgebaut und erhält immer wieder Spielzeit, in der laufenden Saison kam er bereits zweimal zum Einsatz. Sollte Neuer kommenden Sommer seine Karriere beenden, ist Urbig als neue Nummer eins beim deutschen Rekordmeister vorgesehen.

Nachdem er kurz vor der WM 2026 von Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann erstmals in die A-Nationalmannschaft berufen worden war, nominierte auch Nagelsmann-Nachfolger Klopp den Ersatztorwart des FCB. Im Duell mit Serbien stand Urbig dann erstmals für das DFB-Team zwischen den Pfosten.