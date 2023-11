Zwischen dem BVB-Verteidiger und Coman kam es im Kabinengang wohl zu einer Auseinandersetzung.

WAS IST PASSIERT? Nach dem Klassiker zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München sind Julian Ryerson und Kingsley Coman in den Katakomben offenbar aneinandergeraten.

Der Außenverteidiger des BVB wartete einem Bericht von Sport1 zufolge minutenlang vor der Kabine der Münchner auf den Franzosen. So fragte Ryerson Serge Gnabry als dieser vorbei kam: "Where is your other winger?“ (deutsch: Wo ist Euer anderer Flügelspieler?).

WAS WURDE GESAGT? Zwischen Coman und dem Dortmunder soll schließlich ein hitziges Wortgefecht ausgetragen worden sein. Auf eine anschließende Nachfrage von Sport1, worüber die beiden genau diskutiert hätten, antwortete Ryerson: "Nichts. Kein Problem."

WAS IST DER HINTERGRUND: Im deutschen Klassiker trafen die Beiden als direkte Gegenspieler ein ums andere Mal direkt aufeinander. Der Norweger zog im Duell gegen den Bayern-Stürmer hier und da den Kürzeren, war insgesamt aber noch bester Verteidiger auf Seiten des BVB (GOAL-Note 4).