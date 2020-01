Wolverhampton Wanderers vs. FC Liverpool: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, TICKER - alle Infos zur Übertragung der Premier League

Die Wolverhampton Wanderers empfangen den FC Liverpool. Hier erfahrt Ihr, wo die Partie heute live im TV und im LIVE-STREAM gezeigt wird.

Am 24. Spieltag der Premier League ist der zu Gast bei den . Anstoß der Begegnung ist am Donnerstag, den 23. Januar, um 21 Uhr im Molineux Stadium in Wolverhampton.

Der FC Liverpool zieht weiter einsam seine Kreise an der Spitze der Premier League. Auch nach 23 absolvierten Ligaspielen hat das Team von Trainer Jürgen Klopp einen komfortablen Vorsprung vor Verfolger Manchester City.

Bleiben die Reds gegen die Wolverhampton Wanderers weiterhin ungeschlagen oder gelingt den Wolves am Donnerstagabend eine Überraschung?

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo die Premier-League-Partie zwischen Wolverhampton und Liverpool heute live im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem informieren wir Euch hier über die Mannschaftsaufstellungen, sobald sie feststehen.

Wolverhampton vs. FC Liverpool: Das Premier-League-Duell im Überblick

Duell Wolverhampton Wanderers - FC Liverpool Datum Donnerstag, 23. Januar || 21 Uhr Ort Molineux Stadium, Wolverhampton ( ) Zuschauer 32.050 Plätze

Wolverhampton vs. FC Liverpool heute live im TV verfolgen - So geht's!

Seit dieser Saison hat sich die Situation im Hinblick auf die Übertragungsrechte der Premier League geändert. Spiele der höchsten englischen Spielklasse werden aktuell nicht mehr von DAZN, sondern vom Pay-TV-Sender Sky gezeigt.

Sky zeigt / überträgt Wolverhampton Wanderers vs. FC Liverpool heute live im Pay-TV

Als einziger deutscher Sender überträgt der TV-Sender Sky ausgewählte Begegnungen der Premier League live im TV - allerdings nur im Bezahlfernsehen.

Die heutige Partie zwischen den Wolverhampton Wanderers und dem FC Liverpool hat Sky im Programm. Nur beim Bezahlsender läuft das Duell heute live und in voller Länge im TV.

Doch aufgepasst: Die Nutzung von Sky ist nicht kostenlos. Um die Premier League live genießen zu können, benötigt ihr ein kostenpflichtiges Abonnement beim Bezahlsender. Mehr Informationen hierzu sowie zu aktuellen Angeboten, Preisen und Paketen findet Ihr auf der Sky-Website.

Wolverhampton Wanderers vs. FC Liverpool heute live im TV bei Sky. Alle Infos zur Übertragung der Premier League auf einen Blick:

Sender: Sky Sport 1, Sky Sport 1 HD

Sky Sport 1, Sky Sport 1 HD Beginn der Übertragung: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Anstoß: 21 Uhr

21 Uhr Kommentator: Florian Schmidt-Sommerfeld

Wolverhampton vs. FC Liverpool heute im LIVE-STREAM verfolgen - Wie geht das?

Alternativ zur TV-Übertragung habt Ihr die Möglichkeit, die Partie zwischen den Wolverhampton Wanderers und dem FC Liverpool via LIVE-STREAM zu verfolgen. Dabei habt Ihr genau zwei Optionen:

Sky Go zeigt / überträgt Wolverhampton Wanders vs. FC Liverpool heute im LIVE-STREAM

Der LIVE-STREAM mit Sky Go ist eine Möglichkeit, die Begegnung live zu erleben. Denn der Pay-TV-Kanal ist auch im Internet Eure erste Adresse, die Ihr heute ansteuern solltet, wenn Ihr die Premier League live verfolgen wollt.

Sky überträgt Wolverhampton Wanderers vs. FC Liverpool heute in voller Länge im LIVE-STREAM mit Sky Go - dem Online-Dienst von Sky. Dort seht Ihr zahlreiche LIVE-STREAMs entsprechend dem TV-Programm des Bezahlsenders. Die Übertragung beginnt auch im LIVE-STREAM um 20.30 Uhr.

Die Nutzung von Sky Go ist jedoch ebenfalls nicht kostenlos. Ihr benötigt auch für den Online-Dienst ein kostenpflichtiges Abonnement bei Sky. Sofern Ihr eine Mitgliedschaft besitzt, bekommt Ihr den Zugriff auf den LIVE-STREAM von Sky Go.

Um den LIVE-STREAM schauen zu können, benötigt Ihr auch die kostenlose Sky-Go-App:

Sky Ticket zeigt / überträgt Wolverhampton Wanders vs. FC Liverpool heute im LIVE-STREAM

Alternativ könnt Ihr den LIVE-STREAM zu Wolverhampton vs. Liverpool auch mithilfe von Sky Ticket zum Laufen bringen. Dadurch müsst Ihr kein langfristiges Abonnement bei Sky abschließen. Stattdessen könnt Ihr die Übertragungen des Bezahlsenders über einen deutlich kürzeren Zeitraum nutzen.

Um die Premier League heute live mit Sky Ticket genießen zu können, benötigt Ihr das Sportpaket. Alle Kosten auf einen Blick:

Das Monatsabo: Die ersten vier Wochen kosten 9,99 Euro. Im Anschluss erhöht sich der Preis auf monatlich 29,99 Euro. Ihr könnt das Abo aber jederzeit monatlich kündigen.

Die ersten vier Wochen kosten 9,99 Euro. Im Anschluss erhöht sich der Preis auf monatlich 29,99 Euro. Ihr könnt das Abo aber jederzeit monatlich kündigen. Das Tagesabo: Dieses 24-Stunden-Angebot erhaltet Ihr für einmalig 9,99 Euro.

Wolverhampton vs. FC Liverpool heute live: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen von Wolverhampton und Liverpool bekanntgegeben werden, erfahrt Ihr sie an dieser Stelle!

Wolverhampton vs. FC Liverpool heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr habt keine Möglichkeit, die heutige Partie im TV oder im LIVE-STREAM zu verfolgen? Kein Problem: Goal bietet einen LIVE-TICKER zu Wolverhampton Wanderers vs. FC Liverpool an!

Beim LIVE-TICKER von Goal verpasst ihr keine Tore, Chancen oder sonstige spielentscheidende Szenen. Gewohnt detailliert versorgen wir Euch 90 Minuten lang mit allen relevanten Geschehnissen rund um die Partie in Wolverhampton.

Ihr findet unseren kostenlosen LIVE-TICKER unter www.goal.com oder in der kostenlosen Goal-App: