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Wäre es nach Jürgen Klopp gegangen, hätte er Marc-Andre ter Stegen bereits in England unter seinen Fittichen gehabt.

Bundestrainer Jürgen Klopp hat erklärt, wieso er sich auf Marc-Andre ter Stegen vorerst als Nummer eins der deutschen Nationalmannschaft festgelegt hat – und bei der Gelegenheit auch kurz aus dem Nähkästchen geplaudert.

Vor dem abschließenden Spiel des DFB-Teams in der Vorrunde in der Nations League gegen die Niederlande verriet Klopp, dass er den mittlerweile 34 Jahre alten Keeper in der Vergangenheit auch gerne zu seinem langjährigen Arbeitgeber FC Liverpool geholt hätte.

Gefragt nach seinen Beweggründen für die Entscheidung pro ter Stegen sagte Klopp in der ARD: "Ich hab ihn schon als Beobachter für einen außergewöhnlichen Torhüter gehalten und wollte ihn nach Liverpool holen. Dann ist er lieber nach Barcelona gegangen, aber ich bin ja nicht nachtragend."

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Den Zeitpunkt dieses Interesses nannte Klopp nicht. Allerdings klingt der geschilderte Ablauf so nicht einleuchtend, denn ter Stegen wechselte bereits 2014 für zwölf Millionen Euro Ablöse von Borussia Mönchengladbach zu Barca. Klopp indes heuerte erst im Herbst 2015 in Liverpool an.

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Gerüchte um ein Interesse der Reds an dem Schlussmann keimten im Januar 2019 wieder auf. Ter Stegen musste damals in Barcelona ein Job-Sharing mit Jasper Cillessen betreiben, weswegen die Katalanen laut englischer Medienberichte bereit waren, den Deutschen für 27 Millionen Euro abzugeben. Klopp aber dementierte seinerzeit: "Nein, unsere Torhüter-Situation ist in Ordnung. Mit Simon Mignolet haben wir einen wirklich guten Keeper."

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Während ter Stegen sich später wieder zur unangefochtenen Nummer eins bei den Blaugrana aufschwang, hatte Liverpool damals auch bereits den 2018 für mehr als 70 Millionen Euro Ablöse verpflichteten brasilianischen Nationalkeeper Alisson in seinen Reihen.

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Nun aber kommt Klopp doch noch in den Genuss der Zusammenarbeit mit ter Stegen. Dieser steht zwar noch bei Barca unter Vertrag, hat aber dort unter anderem wegen schwerer Verletzungen in den letzten Jahren seinen Platz an Joan Garcia verloren. Aktuell ist ter Stegen an den niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam ausgeliehen und hinterlässt dort einen starken Eindruck.

Wie viele Länderspiele hat Marc-Andre ter Stegen bestritten?

Klopp stellte bereits zu Beginn seiner Amtszeit klar, dass der jahrelange Vertreter Manuel Neuers erstmal bei ihm zwischen den Pfosten gesetzt sei. "Ter Stegen geht als Nummer eins in diese Spiele", erklärte der 59-Jährige. "Marc spielt eine tolle Saison in Amsterdam. Da geht es auch nicht darum, wer jetzt gerade besser hält. Bei Torhütern geht es um eine große Stabilität, die sie ausstrahlen müssen. Wie kann ich das eigene Spiel im Ballbesitz bestimmen? Und wenn wir mit einer hohen Linie verteidigen, wie erkenne ich diese Situationen frühzeitig?"

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So überraschte es auch wenig, dass ter Stegen am Montagabend im Berliner Olympiastadion gegen die Niederlande in der Startelf stand. Für ter Stegen war es das 47. Länderspiel.

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