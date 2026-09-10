"Wollen der Sache ganz genau auf den Grund gehen": BVB-Neuzugang Konstantinos Karetsas weiter im Krankenhaus

Borussia Dortmunds Mittelfeldspieler Konstantinos Karetsas befindet sich zwei Tage nach seinem Zusammenbruch im Champions-League-Spiel des deutschen Vizemeisters gegen den FC Villarreal (3:1) weiterhin im Krankenhaus.

BVB-Sportchef Ole Book bestätigte dies am Donnerstag am Rande des Trainings der Westfalen. Demnach gebe es weiter keine eindeutige Diagnose zur Ursache für den Kollaps des Griechen. "Es laufen weitere Untersuchungen, wir wollen der Sache schon ganz genau auf den Grund gehen", so Book. Immerhin: Karetsas gehe es "den Umständen entsprechend gut".

Angesichts des Status quo werde der 30-Millionen-Euro-Neuzugang von KRC Genk auch nicht Teil des Spieltagskaders von Cheftrainer Niko Kovac für das anstehende Bundesligaduell mit Aufsteiger SC Paderborn sein. Es sei "schon klar, dass wir da erstmal die Gesundheit des Spielers und des Menschen in den Vordergrund stellen", so Book.

Karetsas war beim Champions-League-Auftakt gegen den LaLiga-Klub nach 23 Minuten im Signal Iduna Park ohne Fremdeinwirkung plötzlich auf den Boden gesackt. Zuvor hatte er noch ein ganz normales Dribbling angezogen und einen Pass gespielt. Dann hob er jedoch den Arm und bat um Behandlung. Wenig später eilten Sanitäter herbei, der 18-Jährige wurde begleitet vom Applaus der Zuschauer und mit Tränen in den Augen vom Platz getragen.

Angesprochen darauf, ob man Karetsas' Zusammenbruch mit jenem des Dänen Christian Eriksen bei der EM 2021 vergleichen könne, sagte Book: "Es sieht nicht so aus, dass es in diese Richtung geht." Bei Eriksen war damals ein Herzstillstand die Ursache.

Konstantinos Karetsas: Zusammenbruch wegen Dhydrierung?

Am Mittwoch hatte die belgische Zeitung Het Laatste Nieuws berichtet, eine Dehydrierung habe zu Karetsas' Kreislaufproblemen geführt. Book kommentierte dies nicht weiter, betonte aber, man sei "ganz optimistisch". Mehr zum weiteren Vorgehen oder zum Zeitpunkt eines möglichen Comebacks sagte er nicht.

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Für den BVB wäre ein längerer Ausfall von Karetsas ein schwerer Schlag. Mit Giannis Konstantelias hatte sich ein weiterer Neuzugang bereits bei seinem ersten Bundesligaauftritt gegen den HSV am ersten Spieltag das Kreuzband gerissen und wird lange nicht zur Verfügung stehen.

Als sein Ersatz wurde Ethan Nwaneri vom FC Arsenal noch kurzfristig vor Ende der Transferperiode ausgeliehen. Nwaneri wurde am Dienstag für Karetsas eingewechselt. Auch in der Defensive plagen die Dortmunder aktuell Verletzungssorgen. Kovac musste beim Duell gegen Villarreal Nico Schlotterbeck, Emre Can und Filippo Mane ersetzen.