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Falko Blöding

"Wollen der Sache ganz genau auf den Grund gehen": BVB-Neuzugang Konstantinos Karetsas weiter im Krankenhaus

Champions League
Borussia Dortmund
Bundesliga
K. Karetsas

Konstantinos Karetsas geht es gut, das Krankenhaus hat er aber immer noch nicht verlassen.

Borussia Dortmunds Mittelfeldspieler Konstantinos Karetsas befindet sich zwei Tage nach seinem Zusammenbruch im Champions-League-Spiel des deutschen Vizemeisters gegen den FC Villarreal (3:1) weiterhin im Krankenhaus.

BVB-Sportchef Ole Book bestätigte dies am Donnerstag am Rande des Trainings der Westfalen. Demnach gebe es weiter keine eindeutige Diagnose zur Ursache für den Kollaps des Griechen. "Es laufen weitere Untersuchungen, wir wollen der Sache schon ganz genau auf den Grund gehen", so Book. Immerhin: Karetsas gehe es "den Umständen entsprechend gut".

Angesichts des Status quo werde der 30-Millionen-Euro-Neuzugang von KRC Genk auch nicht Teil des Spieltagskaders von Cheftrainer Niko Kovac für das anstehende Bundesligaduell mit Aufsteiger SC Paderborn sein. Es sei "schon klar, dass wir da erstmal die Gesundheit des Spielers und des Menschen in den Vordergrund stellen", so Book.

Karetsas war beim Champions-League-Auftakt gegen den LaLiga-Klub nach 23 Minuten im Signal Iduna Park ohne Fremdeinwirkung plötzlich auf den Boden gesackt. Zuvor hatte er noch ein ganz normales Dribbling angezogen und einen Pass gespielt. Dann hob er jedoch den Arm und bat um Behandlung. Wenig später eilten Sanitäter herbei, der 18-Jährige wurde begleitet vom Applaus der Zuschauer und mit Tränen in den Augen vom Platz getragen.

Angesprochen darauf, ob man Karetsas' Zusammenbruch mit jenem des Dänen Christian Eriksen bei der EM 2021 vergleichen könne, sagte Book: "Es sieht nicht so aus, dass es in diese Richtung geht." Bei Eriksen war damals ein Herzstillstand die Ursache.

Konstantinos Karetsas: Zusammenbruch wegen Dhydrierung?

Am Mittwoch hatte die belgische Zeitung Het Laatste Nieuws berichtet, eine Dehydrierung habe zu Karetsas' Kreislaufproblemen geführt. Book kommentierte dies nicht weiter, betonte aber, man sei "ganz optimistisch". Mehr zum weiteren Vorgehen oder zum Zeitpunkt eines möglichen Comebacks sagte er nicht.

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Für den BVB wäre ein längerer Ausfall von Karetsas ein schwerer Schlag. Mit Giannis Konstantelias hatte sich ein weiterer Neuzugang bereits bei seinem ersten Bundesligaauftritt gegen den HSV am ersten Spieltag das Kreuzband gerissen und wird lange nicht zur Verfügung stehen.

Als sein Ersatz wurde Ethan Nwaneri vom FC Arsenal noch kurzfristig vor Ende der Transferperiode ausgeliehen. Nwaneri wurde am Dienstag für Karetsas eingewechselt. Auch in der Defensive plagen die Dortmunder aktuell Verletzungssorgen. Kovac musste beim Duell gegen Villarreal Nico Schlotterbeck, Emre Can und Filippo Mane ersetzen.

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Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (35 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

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