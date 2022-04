Wolfsburgs Maximilian Arnold bestätigt Kontakt zu Borussia Dortmund und dem FC Bayern

Maximilian Arnold vom VfL Wolfsburg hat in einem Interview verraten, dass Borussia Dortmund und der FC Bayern München einst an ihm interessiert waren. "Ja, es gab mal Kontakt. Aber es kam nie zu konkreten Verhandlungen", sagte der 27-Jährige bei Sports Illustrated auf die entsprechende Frage: "Bei mir persönlich hat Uli Hoeneß nicht angerufen, aber mit meinem Berater gab es wohl Telefonate."

Arnold steht seit 2009 in Wolfsburg unter Vertrag und gehört damit zu den treuesten Profis in der Bundesliga. Daran werde sich nach eigener Aussage auch so schnell nichts ändern: "Ich fühle mich in Wolfsburg wohl. Der VfL ist für mich nicht irgendein Verein", so der Mittelfeldspieler, der seinerzeit von Dynamo Dresden in den Nachwuchs gewechselt war.

Wolfsburgs Arnold spricht über Interesse größerer Klubs

"Klar habe ich auch mal nach links und rechts geschaut. Ich bin einer, der nach jeder Saison viele Dinge reflektiert", so Arnold, der erst im Februar vergangenen Jahres seinen Vertrag bis 2026 verlängert hatte: "Dann setze ich mich mit meiner Familie und meinem Berater zusammen und schaue, wie ist die Entwicklung, wie zufrieden bin ich und wie wird es weitergehen."

Diese Einstellung sei auch der Grund gewesen, warum es mit den Top-Klubs der Bundesliga nicht über eine lose Kontaktaufnahme hinausging: "Für mich müssen die Dinge immer Hand und Fuß haben. Ich bin ein Typ, dem keiner Honig ums Maul schmieren muss", so Arnold, der hinzufügte: "Ich glaube immer erst daran, wenn ich alles schwarz auf weiß vor mir liegen habe. Erst danach beschäftige ich mich damit."