VfL Wolfsburg: Geisterspiel in der Europa League gegen Schachtjor Donezk

Nicht nur in der CL wird vor leeren Rängen gespielt, auch die EL-Partien finden ohne Zuschauer statt. So auch das Spiel zwischen Wolfsburg und Donezk.

Bundesligist muss das Achtelfinal-Hinspiel in der gegen am Donnerstag (21.00 Uhr live auf DAZN) wegen der Coronavirus-Epidemie doch ohne Fans bestreiten. Das gaben die Niedersachsen am Dienstag bekannt.

Der Klub ist damit "der klaren Handlungsempfehlung des Landes Niedersachsen gefolgt, Großveranstaltungen wie Fußballspiele bis auf Weiteres ohne Stadionpublikum stattfinden zu lassen." Noch am Montag hatten sich die Wölfe optimistisch gezeigt, dass die Partie gegen den ukrainischen Meister planmäßig stattfinden könnte.

Europa League: Auch Leverkusen gegen Glasgow vor leeren Rängen

"Wir bedauern diese Entscheidung, wollen aber in größtmöglicher Fürsorge und im Sinne aller Beteiligten handeln", sagte VfL-Geschäftsführer Tim Schumacher. Bereits erworbene Tickets für diese Partie werden vom VfL erstattet, teilte der Klub mit: "Über die Abwicklungsmodalitäten wird der Verein zeitnah informieren."

Ohne Zuschauer wird auch das Achtelfinal-Rückspiel zwischen und den Glasgow Rangers am 19. März ausgetragen. Das gab der Werksklub am Dienstagabend bekannt.