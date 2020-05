VfL Wolfsburg vs. Eintracht Frankfurt: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Highlights, Aufstellung - die Übertragung am Samstag

Am 29. Spieltag der Bundesliga muss Eintracht Frankfurt beim VfL Wolfsburg ran. Goal liefert alle Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

Die am Samstagnachmittag kehrt nach der Coronapause langsam aber sicher zurück in ihr altes Muster. Um 15.30 Uhr stehen sich der und gegenüber, der 29. Spieltag steht an.

Der VfL Wolfsburg ist eines der Überraschungsteams dieser Saison, denn die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner weilt mittlerweile auf dem sechsten Tabellenplatz und wäre - Stand jetzt - für den europäischen Wettbewerb qualifiziert. Nach der Unterbrechung gewann man zwei Spiele, verlor aber auf heimischem Rasen mit 0:2 gegen Dortmund. Jüngst entzauberten Weghorst, Arnold und Co. das gut aufgelegte Bayer Leverkusen mit 4:1.

Bei der Frankfurter Eintracht herrscht hingegen Tristesse. Das Team von Coach Adi Hütter kann einfach nicht mehr gewinnen. Nach einem 1:3 gegen und einer 2:5-Klatsche in München kam man gegen Freiburg nur zu einem 3:3. Zwar machte man dabei einen 1:3-Rückstand wett, doch aus der optischen Überlegenheit zuvor wurde einfach kein Kapital geschlagen.

VfL Wolfsburg vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Goal liefert alle Informationen zur Übertragung der Bundesliga am Samstag. Und: Das Duell in der Hinrunde bzw. die Aufstellungen.

VfL Wolfsburg vs. Eintracht Frankfurt: Die Bundesliga am Samstag auf einen Blick

Begegnung VfL Wolfsburg vs. Eintracht Frankfurt Datum, Uhrzeit Samstag, 30.05.2020 – 15.30 Uhr Ort Volkswagen Arena, Wolfsburg Zuschauer Keine Zuschauer (Geisterspiel)

VfL Wolfsburg vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV sehen: So funktioniert's

Wer zeigt / überträgt die Bundesliga heute live im TV? Das ist die Frage, die die Fußball-Fans in seit Wochen beschäftigt. Nach der Coronapause ist jedoch hier vor der Coronapause und eine Übertragung von Wolfsburg gegen Frankfurt gibt es. Wo das Spiel heute live im TV gezeigt wird, erfahrt Ihr jetzt.

VfL Wolfsburg vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV bei Sky sehen

Sky ist am Samstag für die Übertragung von VfL Wolfsburg vs. Eintracht Frankfurt zuständig. Das liegt daran, dass sich der Unterföhringer Fernsehsender immer mit den Begegnungen am Samstagnachmittag beschäftigt. Der Sender hält die Rechte an den Spielen, die um 15.30 Uhr beginnen.

Während Wolfsburg Zähler benötigt, um die internationalen Ränge zu sichern, muss die Frankfurter Eintracht bangen und hoffen, dass nicht das Abstiegsgespenst in Hessen vorbeischaut. Das Spiel kommt heute live im TV bei Sky und Ihr könnt mit dabei sein.

Dafür hat der Sender zwei Optionen für Euch parat: Entweder das Einzelspiel Wolfsburg gegen Frankfurt in voller Länge oder die Konferenz mit anderen Bundesligaduellen, welche parallel laufen, sehen.

VfL Wolfsburg vs. Eintracht Frankfurt heute live bei Sky als Einzelspiel und in der Konferenz

Übertragungsbeginn : 14.30 Uhr (Konferenz), 15.15 Uhr (Einzelspiel

: 14.30 Uhr (Konferenz), 15.15 Uhr (Einzelspiel VfL Wolfsburg vs. Eintracht Frankfurt im Einzelspiel: Sky Sport Bundesliga 3 (HD)

VfL Wolfsburg vs. Eintracht Frankfurt in der Konferenz: Sky Sport Bundesliga 1 (HD)

Anstoß : 15.30 Uhr

: 15.30 Uhr Kommentator im Einzelspiel: Michael Born

VfL Wolfsburg vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV bei Sky sehen, das geht. Eine Bedingung, die damit jedoch verknüpft ist, ist ein Abonnement. Dieses benötigt Ihr, um auf den exklusiven Content des Senders zugreifen zu können.

Alle Informationen zu den Preisen und Kosten des Senders lest Ihr auf der Homepage von Sky. Wollt Ihr VfL Wolfsburg vs. Eintracht Frankfurt heute live im Internet anschauen? Dann kommt auch ein LIVE-STREAM infrage. Alle Infos folgen im nächsten Abschnitt.

VfL Wolfsburg vs. Eintracht Frankfurt heute im LIVE-STREAM anschauen: So geht's

Die Bundesligabegegnung zwischen dem VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt läuft live im TV bei Sky, soviel steht fest. Doch wie sieht es nun aus, wenn ein LIVE-STREAM die vollen 90 Minuten Bundesligafußball übertragen soll? Wir liefern Euch in diesem Abschnitt alle Infos zur Übertragung im LIVE-STREAM.

VfL Wolfsburg vs. Eintracht Frankfurt heute im LIVE-STREAM von Sky Go schauen

Sky besitzt im Fernsehen und auch im Internet die Rechte an der Begegnung VfL Wolfsburg vs. Eintracht Frankfurt. Das Spiel wird am Samstag um 15.30 Uhr live im Stream von Sky Go gezeigt / übertragen. Alle Sky-Kunden können somit Freudensprünge machen.

Der Streamingdienst gehört zu Sky und ist dann für Euch die ideale Lösung, wenn Ihr einen Account bei Sky besitzt. Sky Go liefert die exakt selbe Übertragung zu VfL Wolfsburg vs. Eintracht Frankfurt heute live wie auch der reguläre TV-Sender. Seid Ihr bei Sky angemeldet, dann einfach mit dem PIN und der Benutzerkennung online anmelden und Fußball heute live genießen.

Ob Laptop, Smartphone oder Tablet – VfL Wolfsburg vs. Eintracht Frankfurt wird heute im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen.

VfL Wolfsburg vs. Eintracht Frankfurt heute live im Stream auf Sky Ticket

Die Bundesliga geht noch fünf Spieltage lang, dann ist die Saison 2019/20 schon wieder Geschichte. Ihr wollt die letzten Spieltage live und in voller Länge anschauen? Dann hat Sky Ticket das ideale Angebot für Euch.

Der Streamingdienst gehört ebenfalls zu Sky, existiert aber unabhängig von langfristigen Vertragsabschlüssen. Das End-of-Season-Ticket bietet Euch an, die letzten Duelle der Bundesligasaison in voller Länge im Stream zu sehen.

VfL Wolfsburg vs. Eintracht Frankfurt kommt an diesem Samstag dort ebenfalls im LIVE-STREAM. Entweder in voller Länge im Einzelspiel oder in der Konferenz - Ihr habt die Wahl. Hier seht Ihr noch einmal Details zur Übertragung.

Überträgt DAZN VfL Wolfsburg vs. Eintracht Frankfurt heute im LIVE-STREAM?

Ihr ahnt es bereits, wenn Ihr die oberen Abschnitte gelesen habt: VfL Wolfsburg vs. Eintracht Frankfurt wird heute live im TV und im LIVE-STREAM von Sky gezeigt / übertragen und hat deswegen keinen Platz im Programm von DAZN.

Der Ismaninger Streamingdienst besitzt keine Rechte am Bundesliga-Samstag – nur freitags, sonntags um 13.30 Uhr und am Montagabend ist DAZN im Bilde. Einen Vorteil liefert DAZN dennoch für Euch.

VfL Wolfsburg vs. Eintracht Frankfurt heute im LIVE-TICKER von Goal nachlesen

Ihr seid am Samstagnachmittag unterwegs und könnt die vollen 90 Minuten VfL Wolfsburg vs. Eintracht Frankfurt heute nicht live im TV oder LIVE-STREAM anschauen? Dann müsst Ihr schnell sein und handeln.

VfL Wolfsburg vs. Eintracht Frankfurt könnt Ihr dann alternativ im LIVE-TICKER von Goal mitverfolgen. Dort bekommt Ihr neben einer umfassenden Vorberichterstattung auch alles mit, was in der Begegnung zwischen den beiden Kontrahenten so vor sich geht.

Und das Beste: VfL Wolfsburg vs. Eintracht Frankfurt kommt heute kostenlos bei Goal im LIVE-TICKER.

Ihr habt die Begegnung zwischen Wolfsburg und der Frankfurter Eintracht wirklich verpasst und wollt nun sehen, wie die Highlights so aussahen? Dann hat DAZN ein ideales Angebot für Euch.

Denn der Ismaninger Streamingdienst besitzt zwar nicht die Rechte an jedem Livespiel der Bundesliga, doch die Highlights seht Ihr am besten bei DAZN auf der Plattform. Immer 40 Minuten nach Abpfiff liegen die besten Szenen der Partien dort zum Abruf für Euch bereit.

DAZN könnt Ihr kostenlos aufrufen, indem Ihr ein Abonnement bucht und dabei den Gratismonat ins Leben ruft. In diesen 30 Tagen könnt Ihr den Service kostenfrei nutzen, Euch in die Welt von DAZN versetzen und erst dann über ein langfristiges Abo nachdenken. Dieses kostet bei DAZN 11,99 Euro monatlich, außer Ihr bucht ein Jahresabonnement für 119,99 Euro (einmalig). Hier erfahrt Ihr noch mehr dazu.

VfL Wolfsburg vs. Eintracht Frankfurt: Die Aufstellung

Aufstellung VfL Wolfsburg:

Casteels - Mbabu, Pongracic, Brooks, Roussillon - Schlager, Arnold - Steffen, Joao Victor - Brekalo - Weghorst

Aufstellung Eintracht Frankfurt:

Trapp - Abraham, Hasebe, Hinteregger - Chandler, Kohr, Rode, Kostic - Kamada - Gacinovic, Silva

VfL Wolfsburg vs. Eintracht Frankfurt: Die Opta-Fakten vor der Partie

Der VfL Wolfsburg gewann 5 der letzten 7 Bundesliga-Spiele gegen Eintracht Frankfurt und verlor nur 1 (bei 1 Remis): im Januar 2018 mit 1:3 zu Hause.

Nur gegen Borussia Mönchengladbach (22) feierte der VfL Wolfsburg mehr Siege in der Bundesliga als gegen Eintracht Frankfurt (18, wie gegen den ).

Eintracht Frankfurt holte gegen den VfL Wolfsburg durchschnittlich nur 0.83 Punkte pro Bundesliga-Spiel – nur gegen Blau-Weiß 90 Berlin hat die SGE einen niedrigeren Punkteschnitt (0.5 bei 2 BL-Duellen).

Wolfsburg erzielte beim 4:1 in Leverkusen erstmals seit detaillierter Datenerfassung 2004/05 3 Kopfballtore in einem Bundesliga-Spiel. Der VfL kommt schon auf 11 Saisontore per Kopf, mehr waren es letztmals 2014/15 (13).

Wolfsburg gewann nur 1 der vergangenen 6 Bundesliga-Heimspiele (3 Remis, 2 Niederlagen) – am 23. Spieltag mit 4:0 gegen den 1. FSV . In den restlichen 5 Partien erzielten die Wölfe lediglich 3 Treffer.

Wolfsburgs Maximilian Arnold war in Leverkusen erstmals in einem Bundesliga-Spiel an 3 Treffern direkt beteiligt (1 Tor, 2 Assists). Arnolds 11 Torbeteiligungen (4 Tore, 7 Assists) sind zudem neuer persönlicher Rekord in einer BL-Saison.

Eintracht Frankfurt verlor 5 der jüngsten 6 Bundesliga-Spiele (dazu das 3:3 gegen Freiburg) – aus den ersten 4 Rückrunden-Partien hatte die SGE noch 10 von 12 möglichen Punkten geholt.

Eintracht Frankfurt kassierte zuletzt in 4 Bundesliga-Spielen in Folge mindestens 3 Gegentore – 5 Partien in Folge wären eingestellter Vereinsnegativ-Rekord, dies passierte der SGE bislang nur im Herbst 1976.

Eintracht Frankfurt stellte gegen Freiburg mit 16 Schüssen AUFS generische Tor den Bundesliga-Rekord seit detaillierter Datenerfassung 2004/05 ein – zuvor war dies nur dem FC Bayern im November 2004 gegen Kaiserslautern gelungen.

Eintracht Frankfurt ist mit 7 Punkten aus 13 Partien das schwächste Auswärtsteam dieser Bundesliga-Saison und wahrte als einziges Team 2019/20 auswärts noch keine Weiße Weste.

VfL Wolfsburg vs. Eintracht Frankfurt: Das Hinspiel in der Bundesliga

VfL Wolfsburg vs. Eintracht Frankfurt: Der Direktvergleich